El Pais назвала фон дер Ляйен, Каллас и Рютте худшими политиками Европы
Испанская газета El Pais включила председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу дипломатии ЕС Каю Каллас и генсека НАТО Марка Рютте в число самых неудачных европейских политиков последних десятилетий.
По мнению автора публикации, представители европейской элиты продемонстрировали слабые результаты на фоне военной операции США на Ближнем Востоке. В частности, им ставят в вину провалы в торговых переговорах с Вашингтоном и неспособность выстроить эффективный диалог с американским президентом Дональдом Трампом.
Кроме того, критике подверглось отсутствие четкой и последовательной позиции по ситуации в секторе Газа. Журналист отмечает, что действия европейских лидеров выглядят несогласованными и неэффективными.
В статье также указывается, что политика Каи Каллас чрезмерно сосредоточена на российской повестке, что, по мнению издания, мешает ей полноценно реагировать на другие международные вызовы. На этом фоне, как утверждает автор, уровень доверия к фон дер Ляйен, Каллас и Рютте среди европейской аудитории заметно снизился.
