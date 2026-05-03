Массовая драка между политиками вспыхнула на заседании в Анкаре

03 мая 2026, 11:22

Турецкие политики устроили драку на заседании из-за письма экс-мэра Стамбула

Массовая драка между политиками произошла во время заседания Союза муниципалитетов Турции в Анкаре. Об этом накануне писала газета Bir Gün.





Причиной конфликта стало письмо арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Когда его зачитали, между участниками заседания сначала вспыхнула словесная перепалка, которая затем переросла в потасовку.

