Достижения.рф

Массовая драка между политиками вспыхнула на заседании в Анкаре

Турецкие политики устроили драку на заседании из-за письма экс-мэра Стамбула
Фото: iStock/naumoid

Массовая драка между политиками произошла во время заседания Союза муниципалитетов Турции в Анкаре. Об этом накануне писала газета Bir Gün.



Причиной конфликта стало письмо арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Когда его зачитали, между участниками заседания сначала вспыхнула словесная перепалка, которая затем переросла в потасовку.

«Во время чтения письма Экрема Имамоглу в зале возникла перепалка, переросшая в драку», – говорится в статье.
Из-за инцидента встречу, на которой выбирали новое руководство организации, пришлось прервать.

11 апреля 2025 года в Стамбуле прошли студенческие акции протеста против ареста Имамоглу. Собравшиеся называли его задержание попыткой не допустить политика до участия в предстоящих выборах в 2028 году.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0