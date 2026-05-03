Массовая драка между политиками вспыхнула на заседании в Анкаре
Массовая драка между политиками произошла во время заседания Союза муниципалитетов Турции в Анкаре. Об этом накануне писала газета Bir Gün.
Причиной конфликта стало письмо арестованного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Когда его зачитали, между участниками заседания сначала вспыхнула словесная перепалка, которая затем переросла в потасовку.
«Во время чтения письма Экрема Имамоглу в зале возникла перепалка, переросшая в драку», – говорится в статье.Из-за инцидента встречу, на которой выбирали новое руководство организации, пришлось прервать.
11 апреля 2025 года в Стамбуле прошли студенческие акции протеста против ареста Имамоглу. Собравшиеся называли его задержание попыткой не допустить политика до участия в предстоящих выборах в 2028 году.