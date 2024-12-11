Экс-министр обороны Южной Кореи хотел покончить с собой в СИЗО

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Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен, которого обвиняют в вооруженном мятеже, пытался покончить с собой в следственном изоляторе (СИЗО), сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на главу исправительного учреждения Шин Ен Хэ.
После неудачной попытки экс-министра обороны страны поместили в камеру строгого режима, на данный момент его здоровью ничего не угрожает.
Кима взяли под стражу 8 декабря — его обвинили в вооружённом мятеже. Следствие полагает, что задержанный Ким Ен Хен активно поддерживал введение военного положения и дал распоряжение отправить военнослужащих в здание Национального собрания.
В стране военное положение продлилось лишь шесть часов. Президент Юн Сок Ёль отмечал, что подобный шаг нужен для того, чтобы защитить конституциональный строй Южной Кореи — ему угрожает оппозиция. Потом в Сеуле на улицах появилась военная техника и начались столкновения с сотрудниками полиции. У депутатов парламента страны от демпартии получилось пройти в здание Национального собрания, они проголосовали за то, чтобы отменить военное положение.
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Кима взяли под стражу 8 декабря — его обвинили в вооружённом мятеже. Следствие полагает, что задержанный Ким Ен Хен активно поддерживал введение военного положения и дал распоряжение отправить военнослужащих в здание Национального собрания.
В стране военное положение продлилось лишь шесть часов. Президент Юн Сок Ёль отмечал, что подобный шаг нужен для того, чтобы защитить конституциональный строй Южной Кореи — ему угрожает оппозиция. Потом в Сеуле на улицах появилась военная техника и начались столкновения с сотрудниками полиции. У депутатов парламента страны от демпартии получилось пройти в здание Национального собрания, они проголосовали за то, чтобы отменить военное положение.
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Ольга Енгалычева