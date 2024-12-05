Оппозиция в Южной Корее назначила дату голосования по импичменту президента

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Демократическая партия «Тобуро», имеющая большинство в Национальном собрании Республики Корея, объявила о планах провести голосование по импичменту президента Юн Сок Ёля 7 декабря, передает агентство Рёнхап.
Согласно законодательству, голосование должно состояться не ранее чем через 24 часа и не позднее чем через 72 часа после внесения инициативы, что произошло на пленарном заседании 5 декабря.
Процедура импичмента была запущена 4 декабря после того, как Юн Сок Ёль вечером 3 декабря ввел военное положение, которое было отменено спустя шесть часов.
Оппозиция считает это нарушением конституции, так как основания для такого шага отсутствовали. Если голосование завершится в пользу импичмента, дело будет направлено на рассмотрение Конституционного суда.
Ранее «Радио 1» подробно расписывало ситуацию в Южной Корее, причины ввода военного положения и детали происходящего в Сеуле.
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Процедура импичмента была запущена 4 декабря после того, как Юн Сок Ёль вечером 3 декабря ввел военное положение, которое было отменено спустя шесть часов.
Оппозиция считает это нарушением конституции, так как основания для такого шага отсутствовали. Если голосование завершится в пользу импичмента, дело будет направлено на рассмотрение Конституционного суда.
Ранее «Радио 1» подробно расписывало ситуацию в Южной Корее, причины ввода военного положения и детали происходящего в Сеуле.
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Мария Моисеева