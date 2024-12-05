Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Оппозиция в Южной Корее назначила дату голосования по импичменту президента

Оппозиция в Южной Корее назначила дату голосования по импичменту президента

Оппозиция Южной Кореи проведет голосование по импичменту президента 7 декабря
Фото: iStock/klenger

Фото: iStock/klenger

Демократическая партия «Тобуро», имеющая большинство в Национальном собрании Республики Корея, объявила о планах провести голосование по импичменту президента Юн Сок Ёля 7 декабря, передает агентство Рёнхап.
Согласно законодательству, голосование должно состояться не ранее чем через 24 часа и не позднее чем через 72 часа после внесения инициативы, что произошло на пленарном заседании 5 декабря.

Процедура импичмента была запущена 4 декабря после того, как Юн Сок Ёль вечером 3 декабря ввел военное положение, которое было отменено спустя шесть часов.



Оппозиция считает это нарушением конституции, так как основания для такого шага отсутствовали. Если голосование завершится в пользу импичмента, дело будет направлено на рассмотрение Конституционного суда.

Ранее «Радио 1» подробно расписывало ситуацию в Южной Корее, причины ввода военного положения и детали происходящего в Сеуле.

Читайте также:

«Импичмент — гарантированный сценарий»: на что обрекают президента Южной Кореи за военное положение

Оппозиция Южной Кореи потребовала наказать президента

280 солдат вошли в здание парламента Южной Кореи из-за военного положения
#голосование
#партия
#южная корея
#новости
#политика
Политический кризис во Франции: правительство уйдет в отставку впервые с 1962
05 декабря 2024, 04:46

Фото: iStock/OceanProd

Утром 5 декабря премьер-министр Франции Мишель Барнье подаст прошение об отставке президенту Эммануэлю Макрону, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источник в Елисейском дворце. Это стало результатом вотума недоверия, который Национальное собрание вынесло его правительству ранее.


Правительство Барнье уходит в отставку

Национальное собрание Франции проголосовало за недоверие правительству 73-летнего Барнье 4 декабря. Кабинет министров получил 331 голос против, что значительно превышает необходимый минимум в 289 голосов. Это первый случай подобного рода с 1962 года.

Мишель Барнье (Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий)


Барнье возглавил правительство всего три месяца назад, 5 сентября, что делает его правление самым коротким в истории Пятой республики.

Кампания за отставку Эммануэля Макрона

На фоне политического кризиса началась активная кампания с требованием отставки президента Франции. Партия «Патриоты» запустила петицию, которая уже собрала значительное количество подписей.

В петиции Макрона обвиняют в нанесении ущерба стране за семь лет его правления, ослаблении позиций Франции в мире и поддержке политики ЕС, которая, по мнению авторов, ведет страну к экономическому кризису.

Кроме того, «Патриоты» призывают граждан выйти на массовую манифестацию 7 декабря с требованием отставки президента.

Заявление Марин Ле Пен

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен также высказалась в эфире телеканала TF1 за отставку Макрона. Она возложила основную ответственность за текущий кризис на президента и выразила уверенность, что он должен взять на себя обязательства перед французским народом.

Эммануэль Макрон (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Обращение Макрона к нации

Эммануэль Макрон обратится к нации вечером 5 декабря из Елисейского дворца. Его выступление состоится на фоне отставки правительства и усиления общественного недовольства, передает телеканал BFMTV.

Пока остается неизвестным, объявит ли Макрон имя нового премьер-министра, которого, по информации СМИ, он намерен назначить в течение 24 часов.

Читайте также:

Сергей Лавров прибыл на Мальту для участия в СМИД ОБСЕ

Зеленский пообещал подготовить санкции против Тбилиси из-за разгона протестов в Грузии

«Выродок, угробивший свой народ»: Захарова высказалась о санкциях Зеленского против Грузии
#правительство
#голосование
#партия
#министр
#кризис
#заявление
#макрон
#франция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во Франции составили петицию с требованием отставки Макрона
После вотума недоверия во Франции запустили петицию об отставке Макрона
05 декабря 2024, 01:37

Фото: iStock/Olivier DJIANN

После объявления вотума недоверия правительству Франции началась активная кампания с требованием отставки президента Эммануэля Макрона.
Запущенная петиция уже собрала большое количество подписей, передает РИА Новости. Петицию запустила партия «Патриоты», ее можно найти на сайте партии. «Патриоты» также призывают выходить на манифестацию с требованием отставки Макрона в субботу, 7 декабря.

В петиции Макрона обвиняют в нанесении вреда стране за семь лет его правления, ослаблении позиций Франции в мире, углублении экономического кризиса и поддержке политики Европейского союза, которая, по мнению авторов, ведет страну к краху.

«Теперь мы должны использовать этот вотум, чтобы заставить Эммануэля Макрона уйти. Годы презрения к французам, годы политики, провалившейся во всех областях», — говорится в тексте петиции.
4 декабря в Национальном собрании Франции была одобрена резолюция о недоверии кабинету министров во главе с Мишелем Барнье. Это первый случай ухода правительства в отставку с 1962 года. Резолюцию поддержали 331 депутат, что значительно превышает необходимый минимум.

Читайте также:

Владимир Зеленский поговорил с Эммануэлем Макроном

Бизнесмен Стефанеско заявил о желании французов создавать семьи в России

Во Франции большая металлическая птица рухнула на гостей фестиваля
#партия
#депутат
#новости
#франция
#эммануэль макрон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сергей Лавров прибыл на Мальту для участия в СМИД ОБСЕ
05 декабря 2024, 01:22

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на Мальту для участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ), который традиционно проводится в начале декабря.
СМИД является ключевым директивным органом организации, где обсуждаются вопросы безопасности и сотрудничества. Помимо основного мероприятия, Лавров проведет несколько двусторонних встреч с иностранными коллегами, передает ТАСС.



В российском МИД обратили внимание на проблему отказа в выдаче виз российским представителям для участия в мероприятиях ОБСЕ. Перед началом заседания была аннулирована виза Марии Захаровой, что, по мнению Москвы, стало беспрецедентным шагом.

Российская сторона также планирует поднять вопрос о «украинизации» повестки ОБСЕ, которая, как заявили в МИД, мешает нормальной работе организации в областях военно-политической, экономической и гуманитарной безопасности.

Ранее сообщалось, что советский и российский журналист, телеведущий Владимир Познер заявил, что интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону — это хороший знак.

2 декабря в рамках встречи со своим коллегой из Венгрии Петером Сийярто в Москве глава российского МИДа Сергей Лавров сказал, что призывы западных союзников Украины к прекращению огня, чтобы дать Киеву передышку, не являются путем к миру.

Читайте также:

Американский журналист анонсировал интервью с главой МИД России

Макрон мог передать записку Лаврову на саммите G20

Удары по России: как НАТО планирует усилить сдерживание Москвы и к чему призвал готовиться альянс
#сергей лавров
#мид
#мероприятия
#министр
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Выродок, угробивший свой народ»: Захарова высказалась о санкциях Зеленского против Грузии
Захарова: Зеленского заела злоба, что Грузия отказалась от украинского пути
04 декабря 2024, 23:40

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Президент Украины Зеленский заявил о подготовке к введению санкций против Грузии, мотивируя это разгоном протестов в Тбилиси. Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко прокомментировала действия со стороны Украины.
Она подчеркнула, что шаг Зеленского продиктован злобой из-за того, что Грузия отказалась от сценария, подобного украинскому.

Захарова также отметила, что нынешние заявления украинского лидера направлены на попытку выступить в роли международного судьи, несмотря на тяжелую ситуацию внутри собственной страны.
Действия Зеленского отражают его внутренние противоречия и неспособность справляться с собственным кризисом.

«Выродок, угробивший свой народ, решил между затяжками поиграть в мирового судью. Может, злоба заела, что Грузия нашла в себе силы отказаться от украинского сценария?», — написала Захарова.
​Ранее сообщалось, что Захарова предложила Хантеру Байдену начать помощь зависимым с Зеленского.

Читайте также:

Захарова заявила о предательстве Украины со стороны США

Захарова: Участие Армении в МУС наносит ущерб отношениям Москвы и Еревана

Захарова: Правовую оценку деятельности Зурабишвили дадут компетентные органы
#президент
#мид
#грузия
#страны
#мария захарова
#зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Национальное собрание Франции отправило правительство в отставку
Французский парламент отправил правительство в отставку впервые с 1962 года
04 декабря 2024, 23:20

Фото: iStock/ SimonLukas

Французское правительство во главе с премьер-министром Мишелем Барнье официально отправлено в отставку, передает Le Parisien.
Национальное собрание страны выразило недоверие кабинету, набрав 331 голос — значительно больше необходимого минимума в 289 голосов. Это беспрецедентное событие, которого не происходило с 1962 года.

Ситуация обострилась после того, как лидер ультраправых сил Марин Ле Пен предъявила Барнье ультиматум, связанный с бюджетом на 2025 год. Она требовала принятия её условий, угрожая иначе инициировать голосование по принятию резолюции о недоверии правительству.

На фоне отсутствия парламентского большинства правительству не удалось удержать свои позиции.

Ранее «Радио 1» передавало, что Ле Пен заявила о своих сомнениях в легитимности выборов во Франции к 2027 году.


Читайте также:

На Украине ответили, почему Франция не побоялась разрешить Киеву бить по РФ

Франция запланировала разработку новой ракеты на фоне успеха «Орешника»

AFP: Чад прекратит военное сотрудничество с Францией
#правительство
#голосование
#страны
#лидер
#франция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский пообещал подготовить санкции против Тбилиси из-за разгона протестов в Грузии
04 декабря 2024, 22:18

Фото: iStock/ bruev

Глава киевского режима Владимир Зеленский осудил действия властей Грузии и пообещал подготовить санкции против Тбилиси. Об этом он заявил в своем Телеграм-канале.
«Это просто позорно, на какие вещи они идут сейчас против своего народа. И когда в Москве хвалят эту власть в Грузии, это четко определяет, на кого они сейчас в Тбилиси работают и для кого разгоняют протесты. Точно не для Грузии», — говорилось в публикации Владимира Зеленского.

Глава киевского режима подчеркнул, что власти Украины готовят юридическую реакцию и работают с Европой и иными союзниками по конкретным действиям. Он также дал поручение подготовить «соответсвующие санкционные решения».

Ранее сообщалось, что полиция Грузии проводит обыски в офисах оппозиционных партий «Единое национальное движение» и «Коалиция за перемены». Сотрудники Министерства внутренних дел не стали впускать пришедших лидеров партий.

Читайте также:

«Грузинская мечта» опровергла слухи об отставке Гарибашвили

Мдинарадзе: 30% протестующих являются иностранцами

ЕС осудил противодействие беспорядкам в Грузии
#власть
#поручение
#сотрудники
#протесты
#владимир зеленский
#грузия
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Reuters: кандидат в президенты Румынии Джеорджеску выступит против помощи Украине
04 декабря 2024, 21:33

Фото: iStock/ starpik

Кандидат, который победил в первом туре президентских выборов в Румынии, Кэлин Джеорджеску собирается выступить против дальнейшего предоставления помощи Киеву, если сможет одержать окончательную победу в борьбе за пост лидера государства, передало агентство Reuters.
«Когда я стану президентом, то прекращу дальнейшую военную помощь Украине, потому что эффективность от предоставления Киеву финансирования Европейского союзом (ЕС) является крайне сомнительной (...) Румыния не обязана придерживаться обязательств НАТО по расходам на оборону (...) Как я могу согласиться на это? Это невозможно. Румыния и румынский народ на первом месте», — обратил внимание Кэлин Джеорджеску.

Кандидат на пост президента Румынии отметил, что в если его изберут, то «немедленное прекращение украинского конфликта станет приоритетом во внешней политике».

Ранее сообщалось, что на парламентских выборах в Румынии социал-демократы продолжают лидировать с 23,9% голосов. Примерно 10 тысяч человек баллотируются на должности в парламенте и сенате, но только 456 избираются в Конгресс.

Читайте также:

Сторонник союза с РФ Джоджеску лидирует в ходе президентских выборов в Румынии

В НАТО отговаривают Украину от переговоров с Россией

В НАТО раскрыли планы в отношении Украины
#помощь
#пост
#ес
#нато
#украина
#румыния
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кадыров заявил, что Маск не дарил ему Cybertruck, это была шутка
04 декабря 2024, 20:41

Рамзан Кадыров (kremlin.ru)

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Илон Маск не дарил ему электропикап Cybertruck. Глава региона так пошутил, проинформировало агентство ТАСС.
«Мне интересен сам Илон Маск, мне нравится его характер, манера жизни, как он ведет себя, его позиция жизненная, я люблю с ним подшучивать через соцсети. Машину он мне не подарил, машина не моя была — я эту шутку придумал и запустил», — сказал Рамзан Кадыров во время прямой линии.

Глава Чечни обратил внимание, что «следующая машина на подходе еще есть». Он подчеркнул, что на войне электропикапы Cybertruck не пригодятся. Рамзан Кадыров поделился, что такую машину отправили в зону проведения специальной военной операции и поставили пулемёт, но «тачка» оказалась непригодной для участия в боевых действиях. Он отметил, что «Патриот» лучше подходит для данных целей.

«Если мы Илона Маска чем-то обидели — просим извинений. Нам нравятся такие люди», — уточнил глава Чеченской республики.

Читайте также:

Рамзан Кадыров предложил пленному солдату ВСУ застрелиться

Кадыров опубликовал картинку с Путиным с подписью о мощи РФ

Рамзан Кадыров заявил, что будет тамадой на свадьбе блогера Гусейна Гасанова
#патриот
#люди
#рамзан кадыров
#илон маск
#машина
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полиция Грузии проводит обыски в офисах оппозиционных партий
04 декабря 2024, 20:24

Фото: iStock/ Derek Brumby

Полиция Грузии проводит обыски в офисах оппозиционных партий «Единое национальное движение» и «Коалиция за перемены», проинформировало агентство «Интерфакс», ссылаясь на местные СМИ.
Подчёркивалось, что сотрудники Министерства внутренних дел не стали впускать пришедших лидеров партий.

«Полицейские производят обыски в офисах нескольких партий и неправительственных организаций», — обратил внимание один из лидеров «Коалиции за перемены», Ника Мелия.

Ещё он сказал, что обыски — попытка руководства Грузии запугать оппозицию. Ника Мелия считает, что подобные действия властей страны станут причиной расширения протестов.

Ранее сообщалось, что слухи об отставке председателя «Грузинской мечты», экс-премьер-министра Ираклия Гарибашвили опровергли в правящей партии Грузии. Один из членов партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Гия Вольский подчеркнул, что этот «вопрос даже не рассматривается».

Читайте также:

В России предрекли судьбу Грузии

Мдинарадзе: 30% протестующих являются иностранцами

Полицейский в Тбилиси загорелся после действий протестующих
#страны
#полицейские
#сотрудники
#грузия
#оппозиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате