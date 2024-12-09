Минюст Южной Кореи запретил президенту выезд из страны

Юн Сок Ёль (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Министерство юстиции Республики Корея запретило выезд из страны президенту Юн Сок Ёлю. Об этом сообщает газета «Тона ильбо».
Примечательно, что запрет в отношении действующего главы государства применяется впервые. Расследование из-за действий президента Южной Кореи проводится в связи с подозрениями в мятеже.
Уточняется, что южнокорейское законодательство допускает уголовное преследование Юн Сок Ёля по обвинениям в мятеже и госизмене.
Напомним, во вторник, 3 декабря, лидер Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».
Читайте также:
Полиция Южной Кореи ведет расследование в отношении президента
Южнокорейский президент извинился перед нацией за военное положение
Оппозиция в Южной Корее назначила дату голосования по импичменту президента
Уточняется, что южнокорейское законодательство допускает уголовное преследование Юн Сок Ёля по обвинениям в мятеже и госизмене.
Напомним, во вторник, 3 декабря, лидер Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в республике военного положения. Он объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».
Читайте также:
Полиция Южной Кореи ведет расследование в отношении президента
Южнокорейский президент извинился перед нацией за военное положение
Оппозиция в Южной Корее назначила дату голосования по импичменту президента
Екатерина Коршунова