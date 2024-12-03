Военная техника и протестующие на улицах: в Южной Корее ввели военное положение, что произошло в Сеуле, последние события

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3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения в стране. Он отметил, что данная мера направлена на защиту конституционного порядка в условиях угрозы со стороны северокорейских коммунистических сил. Об этом он сообщил в своем телеобращении. О том, что подразумевает военное положение расскажет «Радио 1».
Что означает военное положение
Военное положение в Республике Корея регулируется статьей 77 Конституции. Президент, основываясь на рекомендациях министров, может объявить его в определенном регионе и на конкретную дату. Эта мера вводится для поддержания порядка в условиях войны или чрезвычайной ситуации. Во время действия военного положения права граждан, включая свободу слова и собраний, значительно ограничиваются.
Отменить его могут только президент и Национальное собрание. Если военные захватят здание собрания, это может затруднить процесс отмены и привести к мятежу, что, в свою очередь, может вызвать импичмент властей.
В условиях военного положения также возможны массовые протесты, и их участники, включая политиков, могут быть немедленно задержаны.
Военное положение означает, что каждая военная часть становится штабом в своем районе. В истории Южной Кореи было 17 случаев объявления военного положения, из которых 13 были признаны чрезвычайными.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)
Почему в Южной Кореи снова ввели военное положение
Оппозиционная Демократическая партия, по словам президента, требовала импичмента прокуроров и отвергла бюджетное предложение правительства. В ответ на сложившуюся ситуацию Министерство обороны провело совещание с командующими вооруженными силами и дало указания по повышению боевой готовности. Командующим военным положением был назначен глава армии Пак Ан Су, а работа парламента и политических партий была приостановлена. Глава правящей партии «Сила народа» Хан Дон Хун раскритиковал введение военного положения, назвав его неконституционным, и пообещал предпринять шаги для блокировки этого решения.
Что произошло в Сеуле
Командующий военным положением в Южной Корее объявил о приостановке деятельности парламента и всех политических партий в рамках введенных чрезвычайных мер. Также было решено установить контроль над средствами массовой информации. Эти шаги стали ответом на политический кризис, вызванный попытками оппозиции инициировать процедуру импичмента президента Юн Сок Ёля.
Последние события в Сеуле:
- Местные жители сообщают, что на улицах появилась военная техника. Всем родам войск приказано усилить боеготовность;
- К зданию Национальной ассамблеи страны пришли протестующие, которые пытаются прорваться внутрь. Их останавливает полиция;
- Командующим после введения военного положения назначен начальник штаба Сухопутных войск Республики Корея Пак Ан Су.
- В стране наблюдаются проблемы в работе интернет-ресурсов;
- Глава МИД Республики Корея созывает совещание высокопоставленных чиновников.
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Анастасия Хохлова