Скотт Риттер назвал причину снятия с рейса в Россию

Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов
Бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер в беседе с РИА Новости назвал причину снятия с рейса в РФ.
Риттер собирался лететь в Россию транзитом через Турцию и должен был вылетать из Международного аэропорта имени Джона Кеннеди.
Как утверждает экс-разведчик, Госдеп опасается его участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Он выразил сомнения по поводу посещения мероприятия.
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«Меня сняли с рейса из Нью-Йорка, откуда я направлялся в Стамбул.<...> У меня забрали паспорт, сняли с рейса мои чемоданы», — сказал он.
Как утверждает экс-разведчик, Госдеп опасается его участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Он выразил сомнения по поводу посещения мероприятия.
«Думаю, невозможно добраться до Санкт-Петербурга в эту поездку», — высказался Риттер.Ранее Риттер заявил, что «последние украинцы» сами не готовы «воевать до последнего украинца». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак