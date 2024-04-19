Экс-разведчик Риттер обвинил Столтенберга в лицемерии

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг лицемерит, называя Россию угрозой для Европы и НАТО.
«Будь Россия угрозой для НАТО, ни для одной натовской страны и речи бы не было о том, чтобы поступиться своей критической инфраструктурой национальной безопасности, особенно средствами ПВО, в которых сейчас большая нехватка», — прокомментировал в беседе с RT Риттер.
Тем временем экс-президент США Дональд Трамп призвал Европу больше помогать Киеву. Он отметил, что и Европа, и США заинтересованы в силе Украины, однако для первой это наиболее важно.
«Выживание и сила Украины должны быть гораздо важнее для Европы, чем для нас, но это важно и для нас! Шевелись, Европа!» — приводят argumenti.ru пост Трампа в его соцсети Truth Social.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что в случае задержки помощи США Украине, будет «слишком поздно».
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