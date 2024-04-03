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Скотт Риттер назвал оставшийся срок пребывания Зеленского у власти

Скотт Риттер: Правительство Зеленского падёт через несколько месяцев
03 апреля 2024, 15:10
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Правительство украинского президента Владимира Зеленского падёт в течение ближайших нескольких месяцев. Об этом заявил бывший разведчик американских Вооружённых сил Скотт Риттер.

В эфире подкаста Ask the Inspector он сообщил, что рассчитывает увидеть конец режима Зеленского уже к маю или июню нынешнего года. Эксперт напомнил, что в этом году так и не состоялись запланированные на март президентские выборы, а срок полномочий действующего главы государства истекает 21 мая. Кроме того, по мнению Риттера, на положении Зеленского отрицательно сказывается ухудшающаяся ситуация на фронте.

Экс-разведчик полагает, что в настоящее время украинские власти заняты лишь тем, чтобы тянуть время в ожидании ввода войск западных стран — Франции, Польши или даже всего Североатлантического альянса.

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#выборы
#эксперт
#украина
#владимир зеленский
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Посольство Израиля назвало число россиян в плену ХАМАС
Посол Израиля Гальперин: в плену ХАМАС находятся трое граждан России
03 апреля 2024, 14:46

Фото: iStock/e-crow

Трое людей с двойным гражданством России и Израиля остаются в плену у палестинского движения ХАМАС.
Об этом заявил посол Израиля в РФ Симона Гальперин во время брифинга 3 апреля, пишут «Известия».

Она отметила, что эти трое не включены в список из 36 заложников, которых израильские власти считают погибшими.

«С российским и израильским гражданством — три человека» — сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.
Посольство Израиля утверждает, что у ХАМАС остаются в заложниках 134 человека, при этом 36 из них признаны погибшими. Согласно Гальперин, россиян среди погибших нет.

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#дипломат
#посольство
#рф
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Глава НАТО Столтенберг призвал сделать военные поставки Киеву обязательными
03 апреля 2024, 14:09

Фото: РИА Новости/Алексей Вмтвицкий

Страны Североатлантического альянса должны осуществлять военные поставки Украине на обязательной, а не на добровольной основе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Во время своего выступления на встрече глав внешнеполитических ведомств стран блока в Брюсселе он сообщил, что ситуация на поле боя является для Киева очень серьёзной и сложной, поэтому Украина нуждается в срочной помощи. Глава НАТО поблагодарил партнёров по альянсу за то, что они делают для Киева, но отметил, что этого недостаточно.

Столтенберг в очередной раз заявил о наращивании Россией военной мощи, не преминув упомянуть, что она получает вооружения от Китая, Ирана и Северной Кореи. Он заявил, что Украина нуждается не просто в помощи, но в долгосрочной и предсказуемой помощи, чтобы иметь возможность планировать военные операции. Генсек НАТО также призвал Конгресс США скорее достигнуть соглашения о выделении нового транша поддержки Киеву.

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#сша
#военные
#соглашения
#украина
#операции
#нато
#вооружения
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Террористическая активность Украины требует повышенной готовности всех служб — Песков
Песков: Террористическая активность киевского режима требует усиления безопасности
03 апреля 2024, 12:40

Фото: Официальный сайт Кремля

Террористическая активность Киева требует от всех служб повышенной готовности и принятия мер по обеспечению безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, продолжающаяся активность в террористическом направлении со стороны киевского режима требует от всех российских служб повышенной мобилизованности, готовности и принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности. Над этим ведётся активная работа, добавил он.

Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что специалистам МВД следует работать в условиях, приближенных к военному времени. Это позволит обеспечить россиянам спокойную жизнь.

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#киев
#терроризм
#безопасность
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В ГУР сравнили Украину с пациентом, находящимся на аппарате жизнеобеспечения
Генерал Тимков: Киев остро нуждается в дополнительной помощи
03 апреля 2024, 11:59

Фото: iStock/Silent_GOS

Высокопоставленный сотрудник ГУР Минобороны Украины бригадный генерал Дмитрий Тимков заявил, что его страна похожа на пациента, который находится на аппарате жизнеобеспечения. Об этом пишет газета The Guardian.
«Мы привязаны к капельнице. У нас достаточно лекарств, чтобы остаться в живых. Но если Запад хочет, чтобы мы победили, нам нужно полное лечение. В противном случае мы падём», — заявил Тимков.

Он также подчеркнул, что в настоящее время Украина крайне нуждается в дополнительной помощи от западных стран.

Ранее стало известно, что ГУР Минобороны Украины планирует третью атаку на Крымский мост и утверждает, что разрушение его будет неизбежным.

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#украина
#запад
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Стало известно о вербовке наемников в Душанбе для войны против России
Патрушев: Украинское посольство в Душанбе вербует наемников для боевых действий против РФ
03 апреля 2024, 11:49

Фото: iStock/zabelin

Украина занимается вербовкой боевиков на постсоветском пространстве.
Об этом в ходе ежегодной встречи секретарей советов безопасности государств-членов ШОС заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Имеются сведения о том, что украинское посольство в Душанбе проводит вербовку, привлекая наемников, заинтересованных в присоединении к Интернациональному легиону, организованному киевскими властями для участия в боевых действиях против России», — отметил Патрушев.
Кроме того, он упомянул, что террористы, совершившие нападение в «Крокусе», а также их сообщники были задержаны при попытке прорваться к государственной границе России, где с украинской стороны готовилось место для переправы.

Патрушев озвучил информацию от властей Словакии, которые утверждают, что «киевский режим уже длительное время прикрывает боевиков ИГИЛ* на своей территории и использует их в своих интересах».

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#террористы
#режим
#мир
#посольство
#рф
#шос
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Стало известно, куда ведут следы террористов из «Крокуса»
Патрушев: следы теракта ведут к спецслужбам Киева, подконтрольным США
03 апреля 2024, 11:48

Фото: сайт Кремля

Следы теракта в «Крокус сити холле» ведут к спецслужбам Украины, которые контролируются США. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС.
По его словам, Россию пытаются убедить в том, что террористический акт совершил не киевский режим, а сторонники афганского филиала ИГИЛ*.

«Однако намного важнее оперативно установить, кто является заказчиком и спонсором этого чудовищного преступления. Его следы ведут к украинским спецслужбам. Но всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США», — заявил Патрушев.

Он также напомнил, что террористы, совершившие массовое убийство в «Крокусе», задержаны на пути к украинской границе, где для них было подготовлено окно для перехода.

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* Запрещенная в России террористическая организация
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#режим
#нато
#всу
#киев
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США беспокоятся, что ВС РФ атакуют французские войска, если те будут отправлены на Украину
WSJ: США опасаются атаки ВС РФ на войска Франции в случае их отправки на Украину
03 апреля 2024, 11:26

Фото: iStock/e-crow

США обеспокоены возможной атакой ВС РФ на военных Франции, если Париж всё-таки отправит войска на Украину. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников.
«Администрация Байдена (после предложения Макрона об отправке военных на Украину. — ред.) была обеспокоена тем, что Россия может атаковать любые французские войска, которые могут быть отправлены на Украину», — говорится в статье.

Уточняется что подобные действия могли напрямую втянуть Францию и другие страны Запада в конфликт на Украине.

Кроме того, автор статьи пишет, что возможное присутствие военного или гражданского персонала на Украине поднимает вопрос о том, как союзники будут реагировать, если кто-то погибнет из-за действий армии России.

Однако Макрон заверил Вашингтон, что при подобном развитии событий вмешательство не потребуется.

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#макрон
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США И ФРГ отвергли идею Макрона об отказе от «красных линий» в отношениях с РФ
03 апреля 2024, 11:12

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Президент Франции Эммануэль Макрон пытался убедить своего американского коллегу Джозефа Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца занять в отношении России позицию «стратегической двусмысленности», а также перестать демонстрировать Москве готовность соблюдать в двусторонних отношениях «красные линии».
Однако оба политика выступили против такой идеи, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников. По словам источников газеты, в феврале французский президент проводил телефонные переговоры со своими партнёрами, в ходе которых убеждал их, что Западу пора перестать исключать военный вариант развития событий в отношениях с Россией.

В публикации отмечается, что Байден не поддержал такую стратегию, так как она подразумевает отход от позиции, которой Белый дом придерживается с начала украинского конфликта — избегать действий, могущих спровоцировать Москву на эскалацию. Также против идеи Макрона выступил и Шольц, который высказал опасения, что это может привести к расколу в рядах НАТО и вовлечь альянс в конфликт.

Ранее французский политик Марин Ле Пен упрекнула Макрона в том, что он хочет «поиграть в военачальника», а своими агрессивными высказываниями ставит под угрозу безопасность в Европе.

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#конфликт
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#байден
#шольц
#переговоры
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Патрушев: ВСУ и НАТО от бессилия на поле боя начали заниматься терроризмом
03 апреля 2024, 11:07

Фото: сайт Кремля

Войска НАТО и ВСУ ничего не могут предпринять на территории Украины, поэтому прибегают к террористическим методам. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Он заявил, что на такие меры Украина и ее западные союзники идут от собственного бессилия.

Прежде схожее мнение выразил Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, Украина уже давно встала на преступный путь и является террористическим государством. Он также указал на то, что Киев без каких-либо последствий и ответственности убивает граждан, в том числе и своей страны.

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#дмитрий медведев
#украина
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#запад
#киев
#терроризм
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