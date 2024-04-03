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Правительство украинского президента Владимира Зеленского падёт в течение ближайших нескольких месяцев. Об этом заявил бывший разведчик американских Вооружённых сил Скотт Риттер.
Экс-разведчик полагает, что в настоящее время украинские власти заняты лишь тем, чтобы тянуть время в ожидании ввода войск западных стран — Франции, Польши или даже всего Североатлантического альянса.
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Александр Бойцов