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Экс-офицер США Скотт Беннетт считает блефом заявления о возможной передаче Западом истребителей F-16 Украине.
«Я считаю, что это всё блеф. Даже у шимпанзе лучше получается, ну нет у них (на Украине – ред.) пилотов для F-16», — заявил Беннетт в беседе с RT.
По его словам, пилотами на F-16 могут стать британцы, немцы, французы или американцы. Однако в этом случае, начнётся полномасштабная война.
Беннетт также выразил мнение, что Владимир Зеленский закончит как Адольф Гитлер или Бенито Муссолини. Он считает, что у Зеленского нет будущей политической жизни, так как его время прошло, а от убийства его может спасти только суд, который своим решением поместит его «в маленькую камеру где-то в Сибири».
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Элина Позднякова