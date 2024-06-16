Зеленский заявил о скором прибытии F-16 в распоряжение ВСУ

Украина ожидает скорых поставок многоцелевых истребителей-бомбардировщиков F-16 из Дании.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина может начать использовать авиабазы в Румынии для операций с истребителями F-16.
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«Мы обсудили подготовку к передаче датских самолетов F-16, которые поступят в Украину в ближайшее время», — отметил Зеленский.
Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина может начать использовать авиабазы в Румынии для операций с истребителями F-16.
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Артем Кузьмин