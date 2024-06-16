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Зеленский заявил о скором прибытии F-16 в распоряжение ВСУ

Зеленский: Украина ожидает поставок истребителей F-16 из Дании в ближайшее время
16 июня 2024, 16:37

Украина ожидает скорых поставок многоцелевых истребителей-бомбардировщиков F-16 из Дании.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.

«Мы обсудили подготовку к передаче датских самолетов F-16, которые поступят в Украину в ближайшее время», — отметил Зеленский.


Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что Украина может начать использовать авиабазы в Румынии для операций с истребителями F-16.

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На конференции по Украине призвали к обмену и освобождению всех пленных
16 июня 2024, 16:23

Фото: istock / Liukov

Заключительное коммюнике конференции по Украине, прошедшей в Швейцарии, призывает к обмену и освобождению всех военнопленных, говорится в итоговом документе.
«Все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена», — указывается в коммюнике.
Участники конференции также призвали вернуть на Украину всех «депортированных и незаконно перемещенных украинских детей» и других гражданских лиц, «которые были задержаны незаконно».

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#сво
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ВСУ при атаке Шебекино в Белгородской области применили французскую авиабомбу
16 июня 2024, 16:13

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Украинские боевики при атаке Шебекино в Белгородской области 14 июня применили французскую авиабомбу AASM НAMMER. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Данная модель авиабомбы представляет собой технологию «совмещения» крылатых ракет и авиабомб. Общая масса составляет около 340 кг, длина — почти три метра.

В настоящее время четверо пострадавших находятся в больнице. Им оказывается необходимая помощь.

Днем в пятницу, 14 июня, жилой дом в Шебекино подвергся обстрелу со стороны ВСУ. В результате удара обрушился подъезд жилого дома. Пять человек погибли, шесть пострадали.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Песков раскрыл, когда Россия прекратит наступление в Харьковской области
Песков: наступление ВС РФ на Харьков закончится после создания санитарной зоны
16 июня 2024, 14:35

Фото: Сайт Кремля

Продвижение российской армии на харьковском направлении будет продолжаться до тех пор, пока не будет освобождена достаточная территория для создания санитарной зоны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Создание санитарной зоны не прекратится, пока мы не обезопасим Белгородскую область и другие наши регионы от варварских обстрелов», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в его Telegram-канале.
Песков также отметил, что наступление в Харьковской области продолжается. Таким образом, он прокомментировал заявление президента Владимира Путина о возможном прекращении огня.

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Группировка «Север» улучшила положение по переднему краю
МО РФ: ВСУ потеряли до 265 военных в зоне ответственности группировки «Север»
16 июня 2024, 13:35

Подразделения «Север» укрепили свои позиции на переднем крае, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Отмечается, что противник потерял до 265 военнослужащих и уничтожив технику, а также три склада боеприпасов.

Ранее сообщалось, что войска группировки «Север» прорвались вглубь обороны противника, нанеся ущерб личному составу и технике 71-й егерской бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районе Волчанска и Терновой Харьковской области, как передает Минобороны России.

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МО РФ: ВС России освободили населенный пункт Загорное Запорожской области
16 июня 2024, 13:29

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска освободили населенный пункт Загорное Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что бойцы ВС РФ смогли занять более выгодные рубежи. В российском военном ведомстве добавили, что российская армия нанесла поражение живой силе и технике противника.

Отмечается, что украинская армия на данном участке фронта за сутки потеряла порядка 135 человек убитыми и ранеными.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#спецоперация
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#украина
#запорожская область
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В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной
Песков: Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной
16 июня 2024, 13:21

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил возможность переговоров с Украиной. Об этом представитель Кремля сообщил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
По словам Пескова, глава российского государства Владимир Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной. Пресс-секретарь подчеркнул, что на Украине есть легитимные органы власти, с которыми можно фиксировать договоренности.

Однако при этом, по мнению Пескова, инициировать письменные договоренности с украинским лидером Владимиром Зеленским не имеет смысла, поскольку это будет нелегитимно.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский исключил компромиссы с Россией, так как, по его мнению, их время прошло. Он отметил, что Украина будет идти своим курсом до тех пор, пока не добьется урегулирования военного конфликта на своих условиях.

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Медведев назвал «чистейшим сюрреализмом» мирную конференцию в Швейцарии
16 июня 2024, 10:42

Фото: сайт Кремля

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что проходящая в Швейцарии конференция по Украине является «чистейшим сюрреализмом».
По словам политика, проходящая конференция — это швейцарский «скотный двор». Медведев отметил, что никто из участников конференции не осознает, что он там делает и в чем заключается его роль.

Зампред Совбеза также особенно подчеркнул хитрость инициаторов саммита, назвав их «швейцарскими пастушками», которые позвали на конференцию «только проверенных животных».

Напомним, 15-16 июня Швейцария проводит саммит по Украине вблизи города Люцерн. РФ не принимает в нем участие. Примечательно, что вице-президент США Камала Харрис досрочно покинула саммит по Украине в Швейцарии.

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Корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги погиб в ДНР после атаки ВСУ
16 июня 2024, 10:09

Фото: iStock/jorgeantonio

В Донецкой Народной Республике погиб военный корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги. Об этом говорится в Telegram-канале портала.
Уточняется, что трагедия произошла в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда корреспондент планировал сделать репортаж. Информацию о гибели Цицаги подтвердили его коллеги и оперативные службы.

NEWS.ru выразил соболезнования родным и близким Цицаги.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям после гибели в Горловке оператора НТВ Валерия Кожина и ранения военкора Алексея Ивлиева. Сотрудники ведомства установят всех причастных к преступлению лиц. Журналисты телеканала НТВ исполняли свой профессиональный долг, когда их атаковали украинские радикалы.

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Киев пожаловался на подорожавшее в пять раз оружие для Украины
16 июня 2024, 09:41

Фото: iStock/undefined undefined

Основатель украинского «Агентства оборонных закупок» Владимир Пикузо пожаловался, что стоимость некоторых видов оружия для Украины в последнее время выросла в 5-6 раз. Об этом сообщает The Sunday Times.
Пикузо пояснил, что посредники и спекулянты значительно подняли цены, понимая безвыходность положения Украины и его готовность платить любые деньги за необходимое вооружение. По его словам, на рост цен также повлияли пакеты финансовой помощи, которые Киеву передает Запад.

Пикузо подчеркнул, что при нынешних ценах полностью закрыть потребности Украины в оружии можно, потратив порядка 200 миллиардов долларов, что эквивалетно нескольким военным бюджетам КНР.

Ранее сообщалось, что Австралия предоставит Украине очередной пакет помощи на общую сумму $100 млн. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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