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Названы сроки получения Украиной истребителей F-16

Politico: летом страны Европы поставят на Украину 60 истребителей F-16
06 июня 2024, 17:27
Фото: iStock/VanderWolf-Images

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Киев может уже этим летом получить более 60 истребителей F-16 американского производства. Об этом сообщает Politico.
В числе главных поставщиков выступят Бельгия, Норвегия, Дания и Нидерланды. Украина требует от Соединенных Штатов и других государств активизировать программу подготовки летчиков ВСУ к боевому применению F-16.

Согласно информации источника, что у Киева есть 30 пилотов, которые готовы начать обучение на американской территории. Уточняется, что США оказались не готовы обучать более 12 пилотов-стажеров одновременно.



Ранее американский лидер Джо Байден не исключил, что Украина останется вне НАТО после завершения украинского конфликта, однако при этом США намерены продолжить поставлять ей оружие. Американский лидер подчеркнул, что у Штатов и Украины такие же отношения, как и с другими государствами, которым Вашингтон поставляет оружие.

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#бельгия
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#истребитель f-16
«За что?»: боевик ВСУ пожаловался на командование Киева
Боевик ВСУ: Киев превратил Часов Яр в очередную крепость
06 июня 2024, 17:10

Фото: istockphoto/Irina Piskova

В очередную крепость населенный пункт Часов Яр превращает командование Киева. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», опубликовав жалобы одного из украинских боевиков. По его словам, крепостями уже были Северодонецк, Артемовск, Марьинка и Авдеевка.
«Я вообще не понимаю, как мы снова докатились до следующей «фортеци» (крепости). И все эти «фортеци», где кладут жизни пацанов за какой-то клочок непонятного города, просто уже руины, но там кладут жизни пацанов. И когда был этот «контрнаступ» в 2023-м, клали огромное количество пацанов – за что?» – пожаловался боевик ВСУ.

До этого о тяжелых боях в Харьковской области сообщал глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Он отметил, что мирное население эвакуируют, но боевики ВСУ бьют по гражданским.

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#украина
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#спецоперация
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#новости
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Экономист Сакс: США должны держаться подальше от красных линий Путина
06 июня 2024, 16:25

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Экономист Джеффри Сакс сообщил, что США должны держаться подальше от красных линий других стран, особенно РФ. Об этом Сакс заявил в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche.
Ключевая проблема, по мнению экономиста, заключается в том, что Штаты ненавидят идею нейтралитета и всегда придерживаются конфликтной позиции. При этом Вашингтон не может принять существование многополярного мира.

Сакс подчеркнул, что Запад обязан проявить сдержанность, так как, по словам американского специалиста, «у украинских лидеров вообще нет самоконтроля». Киевский режим намерен наносить удары по РФ и тем самым довести конфликт до Третьей мировой войны, добавил Сакс.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк написал в своем Telegram-канале, что все «красные линии» конфликта на Украине исчезли.

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#сша
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#путин
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#украина
#спецоперация
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Кадыров представил кадры успешной операции полка «Север – Ахмат» в зоне СВО
06 июня 2024, 16:00

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Бойцы 78-го мотострелкового полка «Север – Ахмат» Минобороны России под руководством командира подразделения Зайнди Зингиева парализовали действия украинских беспилотников на Артёмовском направлении. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своём Telegram-канале.
Он отметил, что в ходе наступательных операций и мастерски проведённой аэроразведки было выявлено скопление украинских военных, которые готовились совершить атаку на территорию России.

Однако российские войска действовали на опережение. С помощью артиллерии они поразили все огневые точки ВСУ и ударили по живой силе. Также был уничтожен украинский танк, а операторы БПЛА сбросили несколько снарядов в укрытия солдат ВСУ.

В результате этой операции, личный состав полка «Север – Ахмат» вернулся без потерь.

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#рамзан кадыров
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#сво
#военные
#операция
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Сенатор Табервилл: Путин хочет избавиться от американского оружия на Украине
06 июня 2024, 15:50

Фото: сайт Кремля

Американский сенатор от штата Алабама Томми Табервилл заявил, что президент РФ Владимир Путин намерен избавиться от американского оружия на Украине и защитить свою страну. Об этом сообщает Mediate.
По словам сенатора, российскому лидеру не нужна Украина и Европа, поскольку «у Путина и так достаточно собственной земли». Табервилл отметил, что глава российского государства хочет убедиться в том, что на Украине нет американского оружия, которое направлено на Москву.

Сенатор также раскритиковал нынешнюю администрацию президента США Джо Байдена, обвинив ее в отсутствии дипломатических навыков так как он считает, что Штатам следовало немедленно провести саммит с российским руководством после начала украинского конфликта.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США не намерены разрешать Украине наносить удары своим оружием по Москве и Кремлю.

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#владимир путин
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#украина
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На Украине планируют мобилизовать более 100 тысяч человек
Депутат Рады: Украина в этом году нуждается в мобилизации 100-110 тысяч человек
06 июня 2024, 15:31

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Украина нуждается в мобилизации 100-110 тысяч человек в текущем году. Об этом заявил депутат Верховной рады Руслан Горбенко в беседе с агентством «Укринформ».
Командование и военные на фронте заявляют о необходимости мобилизации 100-110 тысяч украинцев. Однако сам Горбенко убеждён, что в этом году удастся призвать порядка 120 тысяч военнообязанных.

Ранее глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил, что целью мобилизации на Украине является призыв наибольшего числа жителей Харьковской области. Вся мобилизация, по его словам, сейчас нацелена именно на этот регион.

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#украина
#мобилизация
#военные
#сво
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Байден заявил, что США не разрешат Украине бить американским оружием по Кремлю
06 июня 2024, 15:29

Фото: сайт Кремля

Американский лидер Джо Байден заявил, что США не намерены разрешать Украине наносить удары своим оружием по Москве и Кремлю. Об этом информирует телеканал ABC News.
По словам Байдена, ВСУ позволено использовать вооружения вблизи границы, в тот момент когда ВС РФ наносят удары по конкретным целям на Украине. Президент США отметил, что Вашингтон не санкционирует удары на 200 миль вглубь РФ, а также удары по Москве и Кремлю.

Ранее Джо Байден не исключил, что Украина останется вне НАТО после завершения украинского конфликта, однако при этом США намерены продолжить поставлять ей оружие. Американский лидер подчеркнул, что у Штатов и Украины такие же отношения, как и с другими государствами, которым Вашингтон поставляет оружие.

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#сша
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#отношения
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#вооружения
#джо
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Ганчев сообщил о тяжелых боях под Харьковом
06 июня 2024, 15:01

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Тяжелые бои идут под Харьковом по всей фронтовой линии. Об этом в Telegram-канале сообщил руководитель региональной военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

«По всей линии фронта идут тяжелые бои. Противник использует западное вооружение и снаряды. Украинские боевики регулярно применяют БПЛА против мирного населения», – говорится в сообщении.

Ганчев добавил, что только за последние пару недель из-за ударов беспилотников ВСУ были ранены девять мирных граждан Купянского района.

По словам главы ВГА, администрация и военные продолжают эвакуацию населения, однако украинские неонацисты атакуют обычных людей и не дают им уйти из опасной зоны.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины.

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#новости
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Минобороны: Российские военные поразили пункты размещения иностранных наёмников
06 июня 2024, 13:22

Фото: istockphoto/vadimrysev

Военнослужащие Вооружённых сил РФ нанесли огневое поражение пунктам временной дислокации иностранных наёмников в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что инструкторы, например, из Франции уже давно находятся на Украине. Этому имеется множество неопровержимых доказательств.

В то же время, французский премьер-министр Габриэль Атталь заявил, что Париж ещё не направлял инструкторов для обучения украинских военных непосредственно на Украину. По его словам, с начала конфликта около 10 тысяч солдат ВСУ проходили обучение во Франции или на территории некоторых соседних стран. Атталь также добавил, что вопрос отправки французских военных на Украину не является для Парижа табу.

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#наемники
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Сальдо назвал число жертв теракта на Каховской ГЭС год назад
Сальдо: Число жертв теракта на Каховской ГЭС год назад превысило 60 человек
06 июня 2024, 12:51

Фото: istockphoto/Alina Semenenko

Террористический акт на Каховской ГЭС 6 июня 2023 года привёл к затоплению и нарушил природно-экологический баланс Приднепровья и южного Причерноморья. Число жертв от разрушения плотины и последующего наводнения превысило 60 человек.
Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В своём телеграм-канале он напомнил, что год назад плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня после серии ракетных ударов, нанесённых украинскими войсками. Этот теракт нанёс огромный ущерб региону, а также отразился на экологии Чёрного моря.

Сальдо также добавил, что более 60 человек погибли от воздействия стихии, выпущенной на свободу по злой воле людей, более 10 тысяч человек были эвакуированы с затопленных территорий. Губернатор сообщил, что в настоящее время основные последствия катастрофы удалось полностью преодолеть, большинство местных жителей вернулись в свои дома.

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