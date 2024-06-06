Названы сроки получения Украиной истребителей F-16

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Киев может уже этим летом получить более 60 истребителей F-16 американского производства. Об этом сообщает Politico.
В числе главных поставщиков выступят Бельгия, Норвегия, Дания и Нидерланды. Украина требует от Соединенных Штатов и других государств активизировать программу подготовки летчиков ВСУ к боевому применению F-16.
Согласно информации источника, что у Киева есть 30 пилотов, которые готовы начать обучение на американской территории. Уточняется, что США оказались не готовы обучать более 12 пилотов-стажеров одновременно.
Ранее американский лидер Джо Байден не исключил, что Украина останется вне НАТО после завершения украинского конфликта, однако при этом США намерены продолжить поставлять ей оружие. Американский лидер подчеркнул, что у Штатов и Украины такие же отношения, как и с другими государствами, которым Вашингтон поставляет оружие.
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Согласно информации источника, что у Киева есть 30 пилотов, которые готовы начать обучение на американской территории. Уточняется, что США оказались не готовы обучать более 12 пилотов-стажеров одновременно.
Ранее американский лидер Джо Байден не исключил, что Украина останется вне НАТО после завершения украинского конфликта, однако при этом США намерены продолжить поставлять ей оружие. Американский лидер подчеркнул, что у Штатов и Украины такие же отношения, как и с другими государствами, которым Вашингтон поставляет оружие.
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Екатерина Коршунова