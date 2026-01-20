Экс-полицейский Буллен: британцы боятся публично говорить хорошее о РФ

20 января 2026, 11:21

Фото: iStock/ffikretow

Граждане Великобритании боятся публично говорить хорошее о России или критиковать правительство за антироссийскую политику. Об этом рассказал бывший полицейский из Соединенного Королевства Марк Буллен.





В 2025 году Буллена лишили британского гражданства из-за проживания в России. Однако он не расстраивается по этому поводу и признается, что ему «фантастически хорошо» жить в Петербурге.



Экс-полицейский рассказал, что его задержали в аэропорту Лондона, после чего поместили в холодную комнату для допросов в одной рубашке и штанах с голыми ногами. Ему также отказывали в возможности позвонить родственникам или друзьям.





«В отношении любого, кто не по нраву британским властям, подход такой: мы против вас задействуем закон о терроризме, и услуги юриста мы вам предоставлять не обязаны», — приводит RT слова Буллена.