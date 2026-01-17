Раскрыт интерес Великобритании в разжигании конфликта на Украине
Власти Великобритании будут разжигать украинский конфликт до тех пор, пока они уверены, что не станут целью ответного удара. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.
Парламентарий указал на объявление Великобританией конкурса на создание новой баллистической ракеты наземного базирования для Украины. Он подчеркнул, что Великобритания планирует усилить удары по территории и инфраструктуре России через своих украинских союзников, формально не участвуя в конфликте.
По словам Барбашова, пока британское правительство придерживается этой позиции, действия по эскалации конфликта и даже разжигание новой мировой войны будут продолжаться.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
