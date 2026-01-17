17 января 2026, 08:58

Депутат Барбашов объяснил, почему Британия разжигает конфликт на Украине

Фото: iStock/andriano_cz

Власти Великобритании будут разжигать украинский конфликт до тех пор, пока они уверены, что не станут целью ответного удара. Об этом в беседе с ТАСС заявил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.