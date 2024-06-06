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Бывший помощник российского президента Владислав Сурков назвал исключение из переговоров главы Украины Владимира Зеленского условием мирного завершения конфликта. Об этом сообщает портал «Актуальные комментарии».
По его словам, формула мира максимально проста: «минус Зеленский». Исключительно путем вычитания этой «мнимой величины» можно достичь положительного результата.
Сурков подчеркнул, что Зеленский, отвергнув Минские соглашения, привёл в действие механизм запуска глобальной войны. Чтобы предотвратить такую угрозу, необходимо принятия мер подобного характера и масштаба.
Напомним, что с 15 по 16 июня в Швейцарии пройдёт саммит по Украине, в котором примут участие свыше 160 стран. При этом Россия на него приглашена не была.
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Сурков подчеркнул, что Зеленский, отвергнув Минские соглашения, привёл в действие механизм запуска глобальной войны. Чтобы предотвратить такую угрозу, необходимо принятия мер подобного характера и масштаба.
Напомним, что с 15 по 16 июня в Швейцарии пройдёт саммит по Украине, в котором примут участие свыше 160 стран. При этом Россия на него приглашена не была.
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Анастасия Чинкова