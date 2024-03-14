Экс-послу США запретили въезд в Россию

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Россия ввела запрет на въезд для нескольких граждан США.
Согласно информации, опубликованной на сайте МИД РФ, в список персон нон-грата вошли советник госдепартамента Дерек Шолле, бывший посол Джон Салливан и пресс-секретарь госдепартамента Мэтью Миллер.
В общей сложности, Министерство Иностранных Дел России объявило о закрытии въезда в Россию для 227 американцев, связанных с разработкой, осуществлением и оправданием антироссийской политики нынешней администрации США.
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«Мэтью Миллер (Matthew Alan Miller) — пресс-секретарь госдепартамента... Джон Салливан (John Joseph Sullivan) — бывший посол США в России... Дерек Шолле (Dereck Chollet) — специальный советник Госдепартамента», — заявил представитель МИД РФ.
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Артем Кузьмин