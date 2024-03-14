Трамп: Расходы Европы на Украину должны быть такими же, как у США

Фото: РИА Новости/Брайан Смит
Евросоюзу надлежит увеличить объёмы финансирования киевского режима. Европа должна тратить на поддержку Украины суммы, не меньшие, чем выделяют на эти цели Соединённые Штаты.
Об этом заявил экс-президент США и кандидат на пост главы государства на предстоящих выборах Дональд Трамп. В интервью телеканалу Newsmax он отметил, что текущая ситуация является несправедливой по отношению к США. Так он отреагировал на вопрос телеведущего, намерен ли он сократить финансирование Украины в случае избрания на пост президента.
По его словам, ЕС выделяет примерно на 100 миллиардов долларов меньше, чем Соединённые Штаты. Экс-президент считает такую ситуацию неприемлемой.
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«Европа платит лишь малую долю того, что платим мы. Это несправедливо по отношению к американским налогоплательщикам», — заявил Трамп.
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Александр Бойцов