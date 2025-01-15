Экс-посол РФ в США оценил будущие отношения двух стран при Трампе

Фото: iStock/Sven Loeffler
Не стоит питать иллюзии касательно российско-американских отношений после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил экс-посол России в США Анатолий Антонов, передает «Коммерсантъ».
По его словам, многие делают позитивные прогнозы развития отношений между странами после инаугурации республиканского политика. Антонов подчеркнул, что Россия должна добиться своего процветания самостоятельно.
Бывший посол напомнил, что в начале первого срока Трампа политологи и журналисты также надеялись на улучшение российско-американских отношений, но эти надежды не оправдались.
Напомним, инаугурация избранного американского лидера Дональда Трампа пройдет в понедельник, 20 января.
Читайте также:
На Украине заявили о подготовке Трампом санкций против окружения Зеленского
Три самых богатых человека в мире посетят инаугурацию Трампа
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
Бывший посол напомнил, что в начале первого срока Трампа политологи и журналисты также надеялись на улучшение российско-американских отношений, но эти надежды не оправдались.
Напомним, инаугурация избранного американского лидера Дональда Трампа пройдет в понедельник, 20 января.
Читайте также:
На Украине заявили о подготовке Трампом санкций против окружения Зеленского
Три самых богатых человека в мире посетят инаугурацию Трампа
Трамп назвал условие для встречи с Путиным
Екатерина Коршунова