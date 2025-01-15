Три самых богатых человека в мире посетят инаугурацию Трампа

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс)
Гостями инаугурации избранного президента США Дональда Трампа станут три американских миллиардера — руководитель SpaceX и Tesla Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос и глава Meta* Марк Цукерберг. Об этом пишет NBC News.
Отмечается, что на церемонии они будут сидеть на платформе вместе с другими почетными гостями. Согласно информации телеканала, упомянутые предприниматели входят в число самых богатых людей в мире: Маск занимает первое место в рейтинге, Безос — второе, а Цукерберг — третье.
Напомним, инаугурация избранного американского лидера Дональда Трампа пройдет в понедельник, 20 января.
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