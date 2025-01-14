Трамп назвал условие для встречи с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин хочет встречи и сам Трамп хотел бы встретиться «очень оперативно». Об этом политик сообщил в интервью телеканалу Newsmax.
По словам республиканца, сначала ему необходимо вступить в должность главы Соединенных Штатов. Трамп не уточнил сроков встречи, которая станет первой между лидерами двух государств с момента начала конфликта на Украине.
Отвечая на вопрос журналистов о стратегии прекращения боевых действий, политик подчеркнул, что ситуация зависит от российского лидера.
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Екатерина Коршунова