На Украине заявили о подготовке Трампом санкций против окружения Зеленского

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Украинская журналистка Диана Панченко написала в своем Telegram-канале, что команда избранного президента США Дональда Трампа уже подготовила санкции против окружения Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.
По мнению Панченко, не факт, что соответствующие санкции будут введены, однако они сделают предводителя киевского режима более сговорчивым. Журналистка подчеркнула, что период вседозволенности для Зеленского закончился.
Инаугурация избранного американского лидера Дональда Трампа состоится в понедельник, 20 января.
Ранее Владимир Зеленский признал, что без помощи США Украина потерпит поражение в конфликте с Россией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Инаугурация избранного американского лидера Дональда Трампа состоится в понедельник, 20 января.
Ранее Владимир Зеленский признал, что без помощи США Украина потерпит поражение в конфликте с Россией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова