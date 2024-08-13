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Экс-посол США Салливан написал книгу о России, что в ней

Экс-посол США Салливан рассказал о работе в России и конфликте с Трампом
13 августа 2024, 00:55
Фото: istock/vchal

Фото: istock/vchal

Бывший посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан опубликовал мемуары о своей работе в Москве, в которых затрагивает конфликтные моменты с администрацией Дональда Трампа. В своей книге, названной «Полночь в Москве. Мемуары с передовой линии войны России против Запада», Салливан делится воспоминаниями о напряженных моментах своей дипломатической карьеры.


Как сообщает «Коммерсантъ», Салливан описывает ситуацию, когда, будучи первым заместителем госсекретаря США, он чуть не был уволен Трампом из-за введения антироссийских санкций. Эти меры были приняты в ответ на обвинения спецслужб России в применении химического оружия против экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Россия отвергала обвинения в причастности к этому инциденту.

Салливан отметил, что Трамп не знал о решении о санкциях и, узнав о них из СМИ, воспринял это как попытку представителей «глубинного государства» подорвать его усилия по улучшению отношений с Россией и президентом Владимиром Путиным. В то время за Салливана вступился советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, что позволило избежать его увольнения.

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#россия
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В США освободили по залог в $100 тыс. обвиняемого в кибермошенничестве россиянина
Суд в США отпустил под залог обвиняемого в кибермошенничестве россиянина
13 августа 2024, 00:54

Фото: iStock/Farion_O

Окружной суд Флориды освободил под залог гражданина России Павла Кублицкого, обвиняемого в кибермошенничестве. Документы об этом появились в электронной базе данных суда 12 августа.
Павла Кублицкого и гражданина Казахстана Александра Ходырева арестовали на прошлой неделе правоохранительные органы США по обвинениям в киберпреступлениях. Следствие считает их причастными к управлению платформой для обмена данными и продаже незаконно полученной информации в даркнете, известной как WWH, сообщает РИА Новости.

Согласно судебным документам, Кублицкий вышел под залог в размере 100 тысяч долларов после предварительных слушаний, прошедших 9 августа. Суд наложил на россиянина несколько ограничений. Его обязали сдать паспорта и проездные документы, запретили пользоваться смартфоном и отправили под домашний арест.

Федеральные власти продолжают расследование в отношении Кублицкого и Ходырева.

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#новости
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Госдепартамент США оставил без комментариев действия ВСУ в Курской области
Госдеп США отказался комментировать атаки ВСУ в Курской области
13 августа 2024, 00:18

Фото: сайт Конгресса США

Вашингтон продолжает уклоняться от комментариев относительно атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область, ограничиваясь общими заявлениями о поддержке Киева. Эту позицию подтвердило выступление зампреда Госдепартамента США Веданта Пателя на брифинге для журналистов 12 августа.
Патель заявил, что позволит украинским партнерам самим рассказывать о своих военных операциях, но в целом Вашингтон поддерживает способность украинских сил защищать себя.

«Мы продолжаем фокусироваться на том, чтобы наши партнеры на Украине получали необходимую помощь», – добавил представитель Госдепа.

Зампред Госдепа не стал вдаваться в подробности относительно действий ВСУ в приграничных районах России. Ранее в Пентагоне заявили, что использование американского оружия в Курской области не нарушает правила военной помощи США Украине.

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Венгрия призвала к миру после атаки ВСУ на Курскую область
Советник Орбан призвал мир проснуться после атаки ВСУ на Курскую область
12 августа 2024, 23:15

Фото: сайт ЕС

Политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан призвал мировое сообщество добиваться мирного урегулирования украинского конфликта после атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область. Об этом он заявил 12 августа.
«Мир прямо сейчас должен проснуться! Больше нельзя праздновать жестокие военные акции той или иной стороны, надо призывать к скорейшему прекращению огня и миру!» – написал Орбан в своем *Facebook-аккаунте.

По его мнению Орбана, у этого конфликта нет решения на поле боя, только путем переговоров.

Ранее премьер-министр Венгрии уже предлагал Украине подумать о прекращении огня для начала мирных переговоров. В июле Виктор Орбан впервые после начала военной спецоперации на Украине посетил Киев, где изложил эту позицию президенту Зеленскому. Но тогда Киев не принял предложение Орбана, заявив, что у Украины своя позиция по этому вопросу.

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НАТО стягивает военные силы к границам Белоруссии, сообщает погранкомитет
Госпогранкомитет: НАТО наращивает группировку войск на границе Белоруссии
12 августа 2024, 22:09

Фото: сайт НАТО

Страны НАТО продолжают увеличивать военную группировку на границах с Белоруссией и строить заградительные сооружения. Об этом сообщил официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский в понедельник 12 августа.
«Мы наблюдаем наращивание военной силы НАТО в приграничных районах Польши и Прибалтики, особенно на границах с Латвией, Литвой и Польшей», – заявил Бычковский во время стрима проекта «Минск-Москва» на YouTube.

Представитель погранкомитета также уточнил, что венные силы стягиваются для многочисленных учений на территории членов альянса. Кроме того пограничные службы Евросоюза продолжают усиливать охрану у границ с Белоруссией. Туда стягивают армию, спецподразделения и полицию.

Также по данным Госпогранкомитета Белоруссии, некоторые соседние государства выставили у границы бетонные блоки.

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Трамп назвал американцев нацией в состоянии упадка
Трамп опубликовал первый за долгое время пост в соцсети Х
12 августа 2024, 22:00

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп впервые за долгое время обратился к американцам через соцсеть Х.
Он спросил граждан, лучше ли им живётся при нынешнем президенте Джо Байдене, нежели во время его правления. Сейчас, когда в стране разрушена экономика, границы стёрты, а нация в упадке.

Трамп призвал вернуть США к прежнему состоянию, когда страна была великой, безопасной и доступной. Также политик выложил свой аккаунт предвыборный ролик.

Напомним, что это первый за долгое время пост Трампа в соцсети Х. Последняя запись датируется 25 августа 2023 года. Тогда он опубликовал своё тюремный снимок, сделанный в штате Джорджия во время рассмотрения уголовного дела, возбуждённого против него за попытки переиграть в свою пользу результаты выборов 2020 года.

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#политика
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Шойгу обсудил с белорусским коллегой последние атаки Украины
Секретари Совбеза РФ и Белоруссии сошлись в оценке украинского конфликта
12 августа 2024, 20:04

Фото: сайт Кремля

Секретари советов безопасности России и Белоруссии Сергей Шойгу и Александр Вольфович провели встречу в Москве и обсудили происходящие в рамках украинского конфликта события.
Шойгу указал на то, что ему с коллегой было, что обсудить, поскольку Украина вновь пытается доказать всему миру, что действует с рамках допустимого правового поля, однако всем понятно, что это не так.

По словам главы Совбеза России, бойцы ВСУ заходят на гражданские объекты, убивают мирных жителей, обстреливают гражданские автомобили.

Вольфович, в свою очередь, указал на нацеленность Белоруссии на стратегическое партнёрство с Россией во всех сферах, в том числе и в том, что касается обеспечения безопасности.

Также белорусский секретарь подчеркнул, что власти России и Белоруссии имеют одинаковые взгляды на актуальную политическую повестку, на ситуацию в мире, а также настаивают на решение всех вопросов, прежде всего, путём проведения мирных переговоров.

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#политика
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Зеленский собирает список требований Запада для дальнобойных ударов по РФ
12 августа 2024, 19:37

Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить список действий, который поможет Киеву получить разрешение от западных партнеров на использование дальнобойного оружия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Предводитель киевского режима пояснил, что данные поручения были отданы министерству обороны Украины и дипломатам. По его словам, это необходимо для «защиты территории» Украины.

Также Зеленский заявил об увеличении доли отечественного производства в госзакупках и заключаемых на пять-десять лет контрактах с украинскими предпринимателями.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США не намерены разрешать Украине наносить удары своим оружием по Москве и Кремлю. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#всу
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Трамп намерен отсудить у минюста США $100 млн из-за обысков в его доме
Fox: Трамп потребует возмещения ущерба на $100 млн из-за обыска в 2022 году
12 августа 2024, 19:09

Фото: РИА Новости/ Кейтлин Оукс

Бывший американский лидер и кандидат в президенты Дональд Трамп планирует через суд потребовать от Минюста США возмещения ущерба на 100 миллионов долларов за обыск ФБР в его поместье Мар-а-Лаго в 2022 году. Об этом информирует телеканал Fox News.
Юристы Трампа утверждают, что «очевидной целью обыска являлось политическое преследование», а действия правоохранителей нарушали ряд протоколов. Они уже направили Минюсту уведомление о намерении подать иск в суд.

У ведомства будет 180 дней с момента получения уведомления, чтобы разрешить ситуацию в досудебном порядке. Уточняется, что сотрудники Федерального бюро расследований США в рамках обыска изъяли в общей сложности 102 документа. На 17 из них стоял гриф «совершенно секретно».

Ранее сообщалось, что новые статьи обвинения Дональду Трампу по делу о хранении секретных документов в его поместье предусматривают наказание в виде штрафа 250 тысяч долларов или заключения от пяти до двадцати лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#обвинение
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В Белоруссии оценили ситуацию на границе с Украиной
Госпогранкомитет Белоруссии: обстановка на украинской границе контролируемая
12 августа 2024, 18:51

Фото: iStock/kodda

Обстановка на границе Белоруссии с Украиной полностью контролируемая, однако пограничники несут службу в усиленном режиме. Об этом заявил официальный представитель Госпогранкомитета страны Антон Бычковский в эфире стрима «Москва – Минск» на YouTube.
Отмечается, что с точки зрения обеспечения пограничной безопасности обстановка на украинско-белорусской границе полностью контролируема, однако пограничники продолжают нести службу в усиленном режиме.

Бычковский подчеркнул, что такие меры приняты из-за зафиксированных нарастающих рисков переноса диверсионно-террористических действий на территории страны.

В частности, речь идёт о разведке территории украинцами, а также попытках проникновения для размещения схронов со средствами поражения. Для того, чтобы не допускать таких действий была усилена охрана, в которой помимо пограничников задействованы армейские подразделения.

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