Экс-посол США Салливан написал книгу о России, что в ней

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Бывший посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан опубликовал мемуары о своей работе в Москве, в которых затрагивает конфликтные моменты с администрацией Дональда Трампа. В своей книге, названной «Полночь в Москве. Мемуары с передовой линии войны России против Запада», Салливан делится воспоминаниями о напряженных моментах своей дипломатической карьеры.
Как сообщает «Коммерсантъ», Салливан описывает ситуацию, когда, будучи первым заместителем госсекретаря США, он чуть не был уволен Трампом из-за введения антироссийских санкций. Эти меры были приняты в ответ на обвинения спецслужб России в применении химического оружия против экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Россия отвергала обвинения в причастности к этому инциденту.
Салливан отметил, что Трамп не знал о решении о санкциях и, узнав о них из СМИ, воспринял это как попытку представителей «глубинного государства» подорвать его усилия по улучшению отношений с Россией и президентом Владимиром Путиным. В то время за Салливана вступился советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, что позволило избежать его увольнения.
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Елена Перлова