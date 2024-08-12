Трамп назвал американцев нацией в состоянии упадка

Бывший американский лидер и кандидат в президенты Дональд Трамп планирует через суд потребовать от Минюста США возмещения ущерба на 100 миллионов долларов за обыск ФБР в его поместье Мар-а-Лаго в 2022 году. Об этом информирует телеканал Fox News.