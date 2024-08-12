Трамп назвал американцев нацией в состоянии упадка

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Кандидат в президенты США Дональд Трамп впервые за долгое время обратился к американцам через соцсеть Х.
Он спросил граждан, лучше ли им живётся при нынешнем президенте Джо Байдене, нежели во время его правления. Сейчас, когда в стране разрушена экономика, границы стёрты, а нация в упадке.
Трамп призвал вернуть США к прежнему состоянию, когда страна была великой, безопасной и доступной. Также политик выложил свой аккаунт предвыборный ролик.
Напомним, что это первый за долгое время пост Трампа в соцсети Х. Последняя запись датируется 25 августа 2023 года. Тогда он опубликовал своё тюремный снимок, сделанный в штате Джорджия во время рассмотрения уголовного дела, возбуждённого против него за попытки переиграть в свою пользу результаты выборов 2020 года.
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Трамп призвал вернуть США к прежнему состоянию, когда страна была великой, безопасной и доступной. Также политик выложил свой аккаунт предвыборный ролик.
Напомним, что это первый за долгое время пост Трампа в соцсети Х. Последняя запись датируется 25 августа 2023 года. Тогда он опубликовал своё тюремный снимок, сделанный в штате Джорджия во время рассмотрения уголовного дела, возбуждённого против него за попытки переиграть в свою пользу результаты выборов 2020 года.
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Анастасия Чинкова