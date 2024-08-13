Госдепартамент США оставил без комментариев действия ВСУ в Курской области

Фото: сайт Конгресса США
Вашингтон продолжает уклоняться от комментариев относительно атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область, ограничиваясь общими заявлениями о поддержке Киева. Эту позицию подтвердило выступление зампреда Госдепартамента США Веданта Пателя на брифинге для журналистов 12 августа.
Патель заявил, что позволит украинским партнерам самим рассказывать о своих военных операциях, но в целом Вашингтон поддерживает способность украинских сил защищать себя.
Зампред Госдепа не стал вдаваться в подробности относительно действий ВСУ в приграничных районах России. Ранее в Пентагоне заявили, что использование американского оружия в Курской области не нарушает правила военной помощи США Украине.
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«Мы продолжаем фокусироваться на том, чтобы наши партнеры на Украине получали необходимую помощь», – добавил представитель Госдепа.
Зампред Госдепа не стал вдаваться в подробности относительно действий ВСУ в приграничных районах России. Ранее в Пентагоне заявили, что использование американского оружия в Курской области не нарушает правила военной помощи США Украине.
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Лия Мурадьян