Экс-посол США Тейлор: Киеву без помощи НАТО придется отказаться от территорий

Фото: istock / Liukov
Без помощи Североатлантического альянса у Киева не останется выбора, кроме как попытки урегулирования конфликта с РФ. Как заявил Тейлор, Украина может оказаться перед выбором. Такое мнение выразил бывший американский посол в Киеве Уильям Тейлор, сообщает Washington Post.
«Либо НАТО согласится увеличить поддержку Украины для возвращения контроля над... территориями, либо «Украина будет сражаться с недостаточной силой» и в конечном итоге ей придется согласиться на раздел (территории) по корейскому примеру», — цитирует издание мнение экс-посла.Напомним, ранее Владимир Зеленский категорически отверг идею проведения мирных переговоров с РФ, несмотря на то, что сейчас Вооружённые силы Украины испытывают трудности на фронте.
Читайте также:
Военный эксперт Дандыкин: никакое оружие уже не поможет ВСУ победить Россию
Алина Юрчак