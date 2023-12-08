Экс-посол США Тейлор: Киеву без помощи НАТО придется отказаться от территорий

Без помощи Североатлантического альянса у Киева не останется выбора, кроме как попытки урегулирования конфликта с РФ. Как заявил Тейлор, Украина может оказаться перед выбором. Такое мнение выразил бывший американский посол в Киеве Уильям Тейлор, сообщает Washington Post.