В Госдуме оценили новогоднее обращение посольства США к россиянам

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В Госдуме высказались по поводу новогоднего обращения посольства США к россиянам, предлагающему диалог с теми, кто стремится к конструктивному будущему.
Председатель комиссии по расследованию вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев назвал подобное заявление провокацией. Его комментарии опубликованы в Telegram-канале комиссии.
Депутат подчеркнул, что сообщение о готовности «к диалогу со всеми россиянами, желающими видеть конструктивное будущее», представляет собой явное вмешательство во внутренние дела страны.
Он также добавил, что заявления американских дипломатов о желании россиян жить в мире и безопасности выглядят цинично и лживо, особенно на фоне «связи американских консультантов с недавними терактами в Белгороде».
Пискарев отметил, что данное обращение сопровождается аудиорядом, который ассоциируется с незаконными протестами против специальной военной операции.
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Депутат подчеркнул, что сообщение о готовности «к диалогу со всеми россиянами, желающими видеть конструктивное будущее», представляет собой явное вмешательство во внутренние дела страны.
Пискарев отметил, что данное обращение сопровождается аудиорядом, который ассоциируется с незаконными протестами против специальной военной операции.
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Артем Кузьмин