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Располагая радиоперехватами разговоров раненых украинских военных, РИА Новости сообщает, что военнослужащие Вооруженных сил Украины массово отказываются выполнять боевые задачи.
В записях звучат жалобы на нежелание водителей доставлять подкрепление и продовольствие на передовую.
Этот военнослужащий утверждает, что отказы от выполнения боевых задач стали массовыми в пяти подразделениях ВСУ. Он упоминает случаи, когда группа, отправившаяся на задание, понесла тяжелые потери, но последующая отказалась продолжать операцию.
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«Благодаря Богу, все в порядке. У нас около 20 процентов легких ранений. Легкие восстанавливаются, наложили массажи, уже могу ходить. Никто не хочет ехать даже подвозить еду, даже водители. Отказы пошли даже на ротацию», - заявил один из украинских военных.
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Артем Кузьмин