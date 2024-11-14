Экс-посол США Волкер: Трамп тепло отзывается о Путине в надежде на сделку

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Переизбранный экс-президент США Дональд Трамп хорошо отзывается о российском лидере Владимире Путине в надежде заключить с ним сделку. Об этом заявил бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине и экс-посол в НАТО Курт Волкер.
Его слова приводит издание The Wall Street Journal. По словам Волкера, тёплые слова избранного американского лидера в адрес президента России являются частью переговорной стратегии. Такая манера скрывает более меркантильную тактику переговоров с мировыми лидерами.
Бывший посол напомнил, что Трамп и в годы своего первого президентства хорошо отзывался о Путине. Тем не менее, это не мешало ему предпринимать шаги, направленные против России. Например, он снял эмбарго на поставку вооружений Украине, а также закрыл консульство РФ в Сан-Франциско.
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Александр Бойцов