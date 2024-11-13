Премьер Чехии Фиала после беседы с Трампом заявил о сложности решения по Киеву

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Приемьер-министр Чехии Петр Фиала провёл телефонный разговор с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. Одной из тем их беседы была ситуация на Украине.
В разговоре с журналистами глава чешского правительства не стал отвечать на вопрос, рассказал ли ему что-нибудь Трамп о своём плане мирного урегулирования украинского кризиса, отметив, что не может раскрыть содержание их разговора с избранным президентом США. Однако он подчеркнул, что решение ситуации с конфликтом на Украине будет непростым для всех.
Фиала также сообщил, что был приятно удивлён открытостью дискуссии с Трампом, который подробно расспросил чешского премьера о его взглядах на российско-украинский конфликт и способы его решения. Также порадовали главу правительства Чехии теплота и сердечность разговора и то, что Трамп очень тепло говорил о Чехии.
Стоит отметить, что такое доброе отношение американского президента к этой стране не удивительно. Его первая жена и мать его троих детей Ивана, скончавшаяся в 2022 году, была родом из Чехии. Сам Трамп в молодости бывал в единой в то время Чехословакии.
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Фиала также сообщил, что был приятно удивлён открытостью дискуссии с Трампом, который подробно расспросил чешского премьера о его взглядах на российско-украинский конфликт и способы его решения. Также порадовали главу правительства Чехии теплота и сердечность разговора и то, что Трамп очень тепло говорил о Чехии.
Стоит отметить, что такое доброе отношение американского президента к этой стране не удивительно. Его первая жена и мать его троих детей Ивана, скончавшаяся в 2022 году, была родом из Чехии. Сам Трамп в молодости бывал в единой в то время Чехословакии.
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Александр Бойцов