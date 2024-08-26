Экс-премьер допустил переговоры между РФ и США по Украине

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Бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что Москва и Вашингтон проведут переговоры по Украине. Заявления бывшего премьер-министра Степашина цитирует ТАСС.
«Понятно, что разговаривать нам придется, скорее всего, после выборов США. В Европе переговорщиков сейчас я не вижу. Поэтому — только Госдеп США, собственно, определяющий внешнюю финансовую и военную политику», – допустил он.
Когда выборы в США закончатся, очевидно, что переговоры должны состояться. На данный момент в Европе нет переговорщика. Поэтому внешняя денежная и военная политика фактически решается только Госдепартаментом США, добавил он.
Степашин считает, что США были бы заинтересованы в переговорах, потому что они не заинтересованы в продолжении боевых действий на Украине.
Ранее стало известно, что секретные переговоры между Россией и Украиной были приостановлены. Делегации должны были встретиться в Дохе в конце августа, но их отменили из-за нападения Киева на Курскую область.
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Александр Климов