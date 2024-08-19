Помощник президента Ушаков рассказал, что может повлиять на переговоры с Украиной

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Помощник президента Юрий Ушаков не уверен во влиянии выборов в Америке на возможность переговоров с Украиной. Об этом информирует РИА Новости.
«Не уверен, насколько выборы президента США влияют или нет. Но ситуация на поле, в частности, ситуация в Курской области, конечно, влияет», — заявил он.
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что перед ВСУ в Курской области среди прочих стояла задача зайти в Курск. По его словам, он изучил некоторые материалы, в которых приводятся задачи украинских военных в Курской области. В этих документах описывается заход в Курск, захват как можно большего числа территорий и Курская атомная электростанция.
Ирина Кириченко из села Черкасского Поречного Суджанского района Курской области рассказала, что в село заходили иностранные наёмники из Франции и Польши. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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