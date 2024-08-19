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Российские военные освободили один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово в ДНР. Об этом проинформировало Минобороны России.
Вооружённые силы РФ успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города.
Сообщается, что населенный пункт был освобожден бойцами группировки войск «Центр». Помимо этого, группировка войск «Юг» улучшила тактическое положение и освободила ж/д станцию Выемка в ДНР. Вооруженные силы Украины потеряли до 570 военных.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Военные ВС РФ освободили населенный пункт Сергеевка в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сообщается, что населенный пункт был освобожден бойцами группировки войск «Центр». Помимо этого, группировка войск «Юг» улучшила тактическое положение и освободила ж/д станцию Выемка в ДНР. Вооруженные силы Украины потеряли до 570 военных.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Военные ВС РФ освободили населенный пункт Сергеевка в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова