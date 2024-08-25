Экс-премьер России заявил о невозможности организации переговоров с Киевом

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Вести переговоры с Владимиром Зеленский то же самое, что говорить с Адольфом Гитлером. Переговоры с Киевом невозможны, любые соглашения в данный момент будут повторением ошибки Хасавюрта, необходима капитуляция, заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр РФ Сергей Стипашин.
«Вопрос только один сегодня. Это нанесение поражения нацистскому террористическому режиму. Другого пути нет. Я с Дмитрием Медведевым согласен, что мирные переговоры вести ни с кем нельзя», – отметил он.
По мнению Степашина, единственное, что выгодно Москве в данный момент, – это капитуляция киевского режима. Другого пути бывший премьер-министр не видит, особенно после Курска.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что решение Киева о наступлении на Курскую область приведет к резкому увеличению потерь украинских военных. По словам Медведева, перед наступлением ВСУ на Курскую область Москва могла попасть в «переговорную ловушку», слишком рано начав ненужные разговоры о мире. Поэтому заместитель председателя Совета безопасности заявил, что переговоры с Украиной после оккупации Курской области невозможны.
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Александр Климов