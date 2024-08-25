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Экс-премьер России заявил о невозможности организации переговоров с Киевом

Экс-премьер РФ Степашин: переговоры с Киевом невозможны
25 августа 2024, 06:28
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Вести переговоры с Владимиром Зеленский то же самое, что говорить с Адольфом Гитлером. Переговоры с Киевом невозможны, любые соглашения в данный момент будут повторением ошибки Хасавюрта, необходима капитуляция, заявил в интервью ТАСС бывший премьер-министр РФ Сергей Стипашин.
«Вопрос только один сегодня. Это нанесение поражения нацистскому террористическому режиму. Другого пути нет. Я с Дмитрием Медведевым согласен, что мирные переговоры вести ни с кем нельзя», – отметил он.

По мнению Степашина, единственное, что выгодно Москве в данный момент, – это капитуляция киевского режима. Другого пути бывший премьер-министр не видит, особенно после Курска.



Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что решение Киева о наступлении на Курскую область приведет к резкому увеличению потерь украинских военных. По словам Медведева, перед наступлением ВСУ на Курскую область Москва могла попасть в «переговорную ловушку», слишком рано начав ненужные разговоры о мире. Поэтому заместитель председателя Совета безопасности заявил, что переговоры с Украиной после оккупации Курской области невозможны.

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#переговоры
Стало известно о давнем предупреждении Павла Дурова Жириновским
Жириновский в 2018 году предупреждал Дурова, что Запад его не примет
25 августа 2024, 07:15

Фото: сайт Кремля

Основатель и бессменный лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский ещё в 2018 году призывал Павла Дурова вернуться на Родину. Политик предупреждал, что Запад никогда не станет для него своим.
Видеозапись с очередным сбывшимся пророчеством Жириновского опубликовал депутат фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Владимир Сипягин. На кадрах партийный лидер поздравляет Дурова с днём рождения и призывает его вернуться в Россию.

«Ты практически наш русский Цукерберг. Сколько времени надо еще шляться по заграницам?» — обращается Жириновский к предпринимателю и программисту.

Затем глава ЛДПР добавляет, что у него есть чувство, будто основателя мессенджера Telegram «не принимает чужая земля». Он также назвал день рождения Дурова поводом для того, чтобы задуматься о возвращении «к родным берегам».

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Юрист дал оценку делу Дурова
25 августа 2024, 06:05

Фото: iStock/BrianAJackson

Дело основателя мессенджера Telegram Павла Дурова может стать прецедентом. Такую оценку в интервью РИА Новости дал юрист Илья Русяев.
«Дело может стать прецедентным в контексте ответственности создателей технологических платформ за контент, распространяемый пользователями. Оно поднимает важные вопросы о балансе между свободой слова, правом на приватность и необходимостью борьбы с преступностью в цифровую эпоху», — сказал специалист.

Он подчеркнул, что многое будет зависеть от ответа французских властей и реакции международного сообщества.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже после того, как он сошел с борта частного самолета. Дуров подозревается в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.

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Зеленского раскритиковали за его речи ко Дню независимости Украины
25 августа 2024, 05:57

Президент Украины Владимир Зеленский погубил более 700 тысяч украинских солдат за то, что они предпочел войну миру. Об этом заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер, осудивший Зеленского в социальной сети X после выступления украинского лидера по случаю Дня независимости Украины.
В видеообращении к гражданам Зеленский заявил, что Киев всегда будет помнить бойцов, отдавших жизнь за свою страну.

«Большинство из которых было бы живо сегодня, если бы ты не позволил Украине стать инструментом НАТО. Если бы ты выбрал мир, а не войну», – написал Риттер.

Отставной офицер западной разведки привел статистику, согласно которой 700 тысяч солдат Вооруженных сил республики (ВСУ) погибли в ходе конфликта между Россией и Украиной, и это число будет расти.

«Их кровь на твоих руках», – отметил Риттер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью атаки на Курскую область является пополнение обменного фонда и избежание начала боев в Сумской области.

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Азербайджан ввел запрет на въезд депутататм ПАСЕ
25 августа 2024, 04:34

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Власти Азербайджана объявили персонами нон грата всех членов Совета Европы (ПАСЕ), проголосовавших за решение не утверждать мандат делегации страны в Совете Европы (СЕ). Об этом заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, заявление опубликовано на сайте министерства.
По словам Гаджизаде, депутатам не будет разрешен въезд в Азербайджан, если они захотят посетить страну до восстановления полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ.

Ранее Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС, куда входят Россия, Китай и Индия, а также Бразилия, Египет, Иран, ОАЭ, ЮАР, Египет и Эфиопия.

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#мид
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Назван следующий кандидат на пост владельца Telegram
25 августа 2024, 03:32

Фото: iStock/Claudia Nass

Друг и партнер основателя Telegram Павла Дурова, вице-президент Илья Пюрекопский может временно возглавить компанию в связи с задержанием генерального директора в аэропорту Парижа 24 августа. Об этом заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков, передает РИА Новости.
Французские спецслужбы задержали генерального директора Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из своего частного самолета.

Ордер на арест был выдан после того, как Дуров отказался сотрудничать с французскими службами безопасности. Во Франции Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.

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Илон Маск прокомментировал арест Дурова во Франции
25 августа 2024, 03:18

Фото: iStock/rarrarorro

В 2030 году в Европе будут казнить людей за то, что им нравятся мемы. Так основатель SpaceX Элон Маск отреагировал на задержание создателя Telegram Павла Дурова во Франции на своей странице в социальной сети X.
«POV: на дворе 2030 год, в Европе вас казнят за то, что вы лайкнули мем», — высказался Маск.

Французские спецслужбы задержали генерального директора Telegram Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из своего частного самолета.

Ордер на арест был выдан после того, как Дуров отказался сотрудничать с французскими службами безопасности. Во Франции Дурову грозит до 20 лет лишения свободы.

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#павел дуров
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#европа
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В Госдуме призвали к блокировке сайтов французских компаний
Даванков призвал к блокировке сайтов французских компаний, зарабатывающих в РФ
25 августа 2024, 03:06

Фото: РИА Новости / Кирилл Зыков

Роскомнадзор должен временно заблокировать сайты французских компаний, зарабатывающих деньги в России. С таким призывом в беседе с Осторожно Media выступил вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков.
«Предлагаю Роскомнадзору временно ограничить доступ к сайтам французских компаний и организаций, которые зарабатывают на территории России. И пока Павла Дурова не отпустят, так следует сделать всем странам мира, которые уважают свободу и тайну переписки своих граждан», – заявил парламентарий.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова вечером в субботу 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже после того, как он сошел с борта частного самолета. Дуров подозревается в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество.

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В Telegram заранее разработали план действий на случай ареста Дурова
25 августа 2024, 02:27

Фото: iStock/Penderev

Компания Telegram заранее разработала план действий на случай задержания своего основателя Павла Дурова. Генеральный директор мессенджера рассказал журналисту Такеру Карлсону, что стратегия была одобрена правой рукой Дурова, Дмитрием Буткиным.
План, принятый Дуровым и его заместителями, включает в себя ряд шагов, призванных обеспечить подержание работы компании в случае непредвиденных обстоятельств. Основатель мессенджера заявил, что чувствует давление со стороны спецслужб разных стран и осознает риск своего ареста.

Согласно стратегии, после ареста Павла Дурова в парижском аэропорту 24 августа комитет по развитию Telegram должен взять на себя ответственность и обеспечить бесперебойную работу сервиса на следующее утро.

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#павел дуров
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#арест
#такер карлсон
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Стало известно о перспективах работы Telegram без Дурова
25 августа 2024, 02:17

Фото: istock / Olga Ihnatsyeva

Мессенджер Telegram продолжит работу без своего основателя Павла Дурова. Об этом говорят эксперты, опрошенные РИА Новости.
«Да, не закроют», – заявил директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

По словам генерального директора Telecom Daily Дениса Кускова, если Дуров пообещает французским властям бороться с террористическими каналами и регулировать их, то стороны смогут «найти общий язык» и вопрос можно будет решить без закрытия Telegram.

В субботу, 25 августа, сотрудники французских спецслужб задержали Павла Дурова после того, как он вышел из своего частного самолета в парижском аэропорту Ле Бурже. Предпринимателя сопровождали его девушка и телохранитель, сообщает телеканал TF1.

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#приложения
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