Экс-премьер Кику: Молдавия стала логистическим хабом для военных самолётов

Фото: istockphoto/Iuri Gagarin
Молдавия в настоящее время превратилась в логистический хаб для военных самолётов. Причём весьма сомнительно, что они перевозят исключительно гуманитарные грузы.
Об этом заявил бывший премьер-министр, лидер Партии развития и объединения Молдавии Ион Кику. В эфире телеканала Rlive он сообщил, что имеется множество фотографий транспортных и военных самолётов, приземлившихся в молдавских аэропортах. Политик отметил, что его, как гражданина, не может это не беспокоить.
При этом Кику усомнился, что Молдавия помогает перевозить по воздуху только гуманитарные грузы. Он призвал молдавские власти не втягивать страну в «опасные игры». По мнению бывшего премьер-министра, следует призывать к миру и содействовать скорейшему завершению украинского конфликта, а не превращать Молдавию в поле битвы между Востоком и Западом.
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Александр Бойцов