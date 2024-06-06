Молдавия стягивает военную технику к границе Приднестровья

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Молдавская военная техника следует на полигон вблизи границы с Приднестровьем. Об этом сообщил сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК) от непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Олег Беляков.
По его словам, в СМИ и соцсетях активно размещаются кадры, на которых видно движение молдавской техники в сторону полигона у населённого пункта Бульбоака в Молдавии.
В Приднестровье понимают, что такие действия угрожают безопасности республики. Об этом также важно помнить в рамках миротворческой операции, поскольку безопасность обеспечивается как внутри зоны, так и снаружи.
Беляков отметил, что контрольная комиссия постоянно поднимает вопросы о нахождении молдавской военной техники у границ республики и проведении учений с личным составом армии.
Сопредседатель ОКК подчеркнул, что техника находится у границы практически постоянно. При этом власти Молдавии не дают никаких заявлений по тому поводу.
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В Приднестровье понимают, что такие действия угрожают безопасности республики. Об этом также важно помнить в рамках миротворческой операции, поскольку безопасность обеспечивается как внутри зоны, так и снаружи.
Беляков отметил, что контрольная комиссия постоянно поднимает вопросы о нахождении молдавской военной техники у границ республики и проведении учений с личным составом армии.
Сопредседатель ОКК подчеркнул, что техника находится у границы практически постоянно. При этом власти Молдавии не дают никаких заявлений по тому поводу.
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Анастасия Чинкова