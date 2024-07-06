Украина договорилась с Молдавией о поставках электроэнергии в обмен на газ

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Кишинев и Киев договорились поставлять электроэнергию в обмен на газ, сообщило МИД Молдавии.
По данным ведомства, соглашение было достигнуто на встрече министров иностранных дел Украины, Молдавии и Румынии в Кишиневе.
Ожидается, что Молдова разместит энергоблоки на своей территории, используя для этих целей природный газ, поставляемый Украиной.
Ранее стало известно, что украинские энергоемкие предприятия вынуждены сократить или закрыть производство из-за высоких цен на электроэнергию в связи с решением украинских властей импортировать 80 процентов электроэнергии.
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«Республика Молдова выразила готовность обеспечить электроснабжение Украины в рамках обмена газа на электроэнергию», – подчеркивается в сообщении.
Ожидается, что Молдова разместит энергоблоки на своей территории, используя для этих целей природный газ, поставляемый Украиной.
«Стороны будут искать решение, позволяющее сделать газовую инфраструктуру коммерчески надежной», – отметили в министерстве.
Ранее стало известно, что украинские энергоемкие предприятия вынуждены сократить или закрыть производство из-за высоких цен на электроэнергию в связи с решением украинских властей импортировать 80 процентов электроэнергии.
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Александр Климов