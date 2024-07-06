Нейтральный статус не помешает: В Молдавии высказались о партнёрстве с НАТО

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Нейтральный статус Молдавии не помешает ей быть партнёром НАТО, с таким заявлением выступил вице-премьер, министр иностранных дел республики Михай Попшой.
«Евросоюз остается блоком углубленного экономического сотрудничества, в то время как НАТО - военно-политический блок. Молдавия, как нейтральное государство, не может вступить в Альянс», — приводит цитату Попшоя РИА Новости.
При этом политик напомнил, что Молдавия сотрудничает с Североатлантическим альянсом на протяжении 30 лет и будет продолжать развивать партнёрские отношения с НАТО в дальнейшем.
По мнению Попшоя, альянс всегда уважал нейтралитет Молдавии.
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