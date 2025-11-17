Достижения.рф

Экс-премьер РФ Михаил Касьянов* попал в перечень террористов и экстремистов

Михаил Касьянов* (Фото: iStock/Кирилл Каллиников

В перечень террористов и экстремистов попали бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов*, экс-ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев*, главный редактор «Новая газета. Европа» Кирилл Мартынов* и юрист Елена Лукьянова*. Об этом сообщает НТВ.



Теперь указанным лицам запрещено участвовать в выборах, пользоваться финансовыми услугами, взаимодействовать со СМИ и организовывать публичные мероприятия.

Ранее на Касьянова, Гуриева, Мартынова и Лукьянову завели уголовные дела по статьям о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.



