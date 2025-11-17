Экс-премьер РФ Михаил Касьянов* попал в перечень террористов и экстремистов
В перечень террористов и экстремистов попали бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов*, экс-ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев*, главный редактор «Новая газета. Европа» Кирилл Мартынов* и юрист Елена Лукьянова*. Об этом сообщает НТВ.
Теперь указанным лицам запрещено участвовать в выборах, пользоваться финансовыми услугами, взаимодействовать со СМИ и организовывать публичные мероприятия.
Ранее на Касьянова, Гуриева, Мартынова и Лукьянову завели уголовные дела по статьям о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.
