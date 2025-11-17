Фон дер Ляйен направила странам ЕС план помощи Украине из активов РФ
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила странам ЕС письмо с официальными предложениями по изъятию российских активов.
Как пишет Reuters со ссылкой на документ от 17 ноября, в нем описываются альтернативные варианты финансирования Украины, основанные на займах. Фон дер Ляйен подчеркнула, что дефицит финансирования для Киева на 2026–2027 годы «очень значителен».
«Мы определили три основных варианта: поддержка, финансируемая государствами-членами посредством грантов, кредит (...), финансируемый за счет заимствований [ЕС] на финансовых рынках, или кредит [за счет замороженных российских активов]», — говорится в материале.Ранее сообщалось, что МИД Франции не исключил возможности невозврата Киевом кредита, обеспеченного российскими активами.