Фон дер Ляйен направила странам ЕС план помощи Украине из активов РФ

17 ноября 2025, 14:44

Фото: istockphoto/rarrarorro

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила странам ЕС письмо с официальными предложениями по изъятию российских активов.





Как пишет Reuters со ссылкой на документ от 17 ноября, в нем описываются альтернативные варианты финансирования Украины, основанные на займах. Фон дер Ляйен подчеркнула, что дефицит финансирования для Киева на 2026–2027 годы «очень значителен».



