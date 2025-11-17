Песков раскрыл, как Москва относится к следующей встрече Путина и Трампа

17 ноября 2025, 14:18

Песков: Москва заинтересована в скорейшей встрече Путина и Трампа

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Москва заинтересована в скорейшем проведении саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.





По его словам, которые приводит life.ru, встреча должна быть тщательно подготовлена при создании всех необходимых условий. Политик также отметил, что пока сложно назвать сроки проведения переговоров, но российская сторона надеется на их организацию в ближайшей перспективе.

«Сейчас вряд ли можно прогнозировать, когда эти условия наступят. Хотя, конечно, все мы заинтересованы в том, чтобы эти условия наступили скорее раньше, чем позже», — сказал представитель Кремля.