Глава киевского режима Владимир Зеленский сейчас является обреченным человеком, при том, что раньше был «замечательным ведущим», пишет ТАСС со ссылкой на российского экс-премьера Сергея Степашина.
«Кто такой Зеленский? Клоун. Помню по нескольким мероприятиям, где я участвовал, когда мы дружили еще с Украиной, он там выступал как ведущий — замечательный такой был, пел советские песни», - прокомментировал Степашин.Во время предвыборной гонки на Украине Зеленский обещал прекратить конфликт. На фоне его предшественника Петра Порошенко Зеленскому поверила большая часть украинцев. Теперь же Зеленский узурпировал власть в республике, а его срок истек 20 мая 2024 года.
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