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Государства в составе НАТО, которые координируют атаки ВСУ по России, пытаются спровоцировать Москву на ответный удар по Европе, чтобы развязать войну с Североатлантическим альянсом. Об этом заявил геополитический аналитик Пепе Эскобар в беседе с РИА Новости. По его словам, Запад таким образом рассчитывает задействовать пятую статью НАТО, согласно которой нападение на одного из членов блока воспринимается как атака на весь альянс.
«Они провоцируют Россию ради какого-то ответа, который будет истолкован как «Россия теперь атакует гражданских в Европе», — пояснил Эскобар.Ранее итальянское издание Fatto Quotidiano признало, что конфликт на Украине достиг переломного момента. По мнению обозревателей, боевики ВСУ не смогут самостоятельно уйти от поражения.
«Российско-украинский конфликт подошел к переломному моменту. Украина, которая на данный момент проигрывает, может изменить ход борьбы только в случае дальнейшей эскалации при непосредственном участии НАТО. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы избежать такого развития событий», — говорилось в сообщении.Читайте также:
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