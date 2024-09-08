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Стало известно, на что НАТО пытается спровоцировать Россию

Аналитик Эскобар: Запад пытается спровоцировать Россию на войну с НАТО
08 сентября 2024, 10:15
Фото: istockphoto/Xavier Lejeune

Фото: istockphoto/Xavier Lejeune

Государства в составе НАТО, которые координируют атаки ВСУ по России, пытаются спровоцировать Москву на ответный удар по Европе, чтобы развязать войну с Североатлантическим альянсом. Об этом заявил геополитический аналитик Пепе Эскобар в беседе с РИА Новости. По его словам, Запад таким образом рассчитывает задействовать пятую статью НАТО, согласно которой нападение на одного из членов блока воспринимается как атака на весь альянс.
«Они провоцируют Россию ради какого-то ответа, который будет истолкован как «Россия теперь атакует гражданских в Европе», — пояснил Эскобар.
Ранее итальянское издание Fatto Quotidiano признало, что конфликт на Украине достиг переломного момента. По мнению обозревателей, боевики ВСУ не смогут самостоятельно уйти от поражения.


«Российско-украинский конфликт подошел к переломному моменту. Украина, которая на данный момент проигрывает, может изменить ход борьбы только в случае дальнейшей эскалации при непосредственном участии НАТО. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы избежать такого развития событий», — говорилось в сообщении.
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Экс-евродепутат назвал ошибкой разрыв отношений между ЕС и Россией
Экс-депутат Шопрад: промышленники Франции считают разрыв с Россией ошибкой
08 сентября 2024, 10:43

Фото: iStock/Olivier DJIANN

Экс-евродепутат и политический аналитик Эмерик Шопрад высказал мнение, что большинство ключевых руководителей в промышленности Франции считает разрыв связей с Россией ошибочным шагом. Об этом сообщает РИА Новости.
Аналитик отметил, что промышленники полагают, что прекращение отношений с РФ открывает возможности для Китая занять место Франции и других европейских стран на российском рынке. Шопрад добавил, что, по мнению многих, именно европейцы страдают от санкций, и им стоит рассмотреть возможность возвращения к сотрудничеству с Россией.

Ранее заместитель главы Россотрудничества Павел Швецов заявил, что восприятие конфликта на Украине и гуманитарного сотрудничества с Россией в Европе изменяется, уходя от полного неприятия взаимодействия. Он отметил, что это происходит, несмотря на распространение «небылиц о России» в СМИ.

В конце августа агентство Reuters сообщало, что российская экономика демонстрирует устойчивый рост в ряде секторов, несмотря на западные санкции, введенные из-за конфликта на Украине

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На Западе признали катастрофическое положение ВСУ
CNN: ВСУ катастрофически не хватает подкреплений в Донбассе, военные истощены
08 сентября 2024, 10:25

Фото: istock/Jakub Laichter

ВСУ катастрофически не хватает подкреплений в Донбассе, военные деморализованы и истощены. Об этом пишет CNN. Отмечается, что особенно тяжелая для украинских боевиков ситуация складывается в районе Красноармейска.
«За два с половиной года наступления российские силы разгромили многие украинские подразделения. Подкреплений мало, что истощает и деморализует некоторых солдат. Эта ситуация особенно катастрофическая среди подразделений в районе Красноармейска и на других местах восточной линии фронта, где украинцы пытаются остановить продвижение российской армии», — указано в статье.
Вместе с тем один из командиров ВСУ, решивший остаться анонимным, рассказал CNN, что многие новобранцы, если им удается выжить после первого боя, отказываются воевать, покидают свои позиции или пытаются сбежать.

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МИД Узбекистана сообщил о возвращении 14 детей из России
08 сентября 2024, 08:31

Фото: istockphoto/Ludmila Lozovaya

Совместные усилия компетентных органов Узбекистана и России привели к возвращению в республику 14 детей, оставшихся без присмотра родителей в России, сообщает информационное агентство «Дунё» узбекистанского МИД.
Согласно информации, представители генерального консульства, совместно с министерством внутренних дел и здравоохранения Узбекистана, а также сотрудниками Санкт-Петербургского учреждения временного ухода за несовершеннолетними, организовали возвращение детей, нуждающихся в социальной защите.

Большинство родителей этих детей были депортированы из России за нарушение миграционного законодательства. Генеральное консульство обеспечило детей необходимыми документами для их возвращения на родину, добавили в агентстве.

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#россия
#дети
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Бывший кандидат в президенты Венесуэлы Гонсалес получил убежище в Испании
08 сентября 2024, 07:48

Фото: istockphoto/Alberto Masnovo

Бывший кандидат в президенты Венесуэлы Эдмундо Гонсалес Уррутиа бежал из страны и получил убежище в Испании. Об этом сообщила венесуэльский вице-президент Делси Родригес в своем телеграм-канале. По ее словам, до этого оппозиционер скрывался в испанском посольстве.
«Сегодня, 7 сентября, оппозиционер гражданин Эдмундо Гонсалес Уррутиа покинул страну, добровольно укрывшись на несколько дней в посольстве Королевства Испания в Каракасе, попросив политического убежища у этого правительства», — написала она.
Ранее генпрокуратура Венесуэлы сообщала, что суд выдал ордер на задержание Эдмундо Гонсалеса, который трижды не пришел по повестке на дачу показаний. Ведомство расследует дело о публикации недостоверных результатов выборов, а также подстрекательство к насилию на улицах.
«Венесуэла предоставила должное охранное свидетельство ради спокойствия и политического мира в государстве. Этим подтверждается уважение к Закону, которым руководствуется в своих действиях на международной арене Боливарианская Республика Венесуэла», — написала Родригес.
В конце августа верховный суд Венесуэлы подтвердил результаты избирательной комиссии и признал Николаса Мадуро избранным президентом страны с 2025 по 2031 год.
«Верховный суд постановил, что гражданин Николас Мадуро будет президентом на период с 2025 по 2031 год», — указано в сообщении.
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Сообщников актера Канахина* из РДК** объявили в международный розыск за атаку под Брянском
Сообщников Канахина из РДК объявили в международный розыск за атаку под Брянском
08 сентября 2024, 07:39

Фото: istockphoto/Prathaan

В России объявили в международный розыск сообщников актера Кирилла Канахина* из РДК** — начальника организации Александра Галанова* и участника Алексея Огурцова*, которые вместе с ним совершили террористическую атаку в Брянской области в 2023 году. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС. Также отмечается, что оба сообщника заочно арестованы московским судом.
«В отношении уроженца Ярославской области Огурцова Алексея Романовича и уроженца Кемеровской области Галанова Александра Сергеевича (псевдоним - Освальд Лемох) вынесено постановление о федеральном розыске. Они заочно арестованы столичным судом. Обвиняемые также объявлены в международный розыск»
Канахин* сбежал на Украину после начала СВО, а затем вступил в РДК**. Вместе с Галановым* и Огурцовым* в 2023 он пересек границу в Брянской области и участвовал в боях против бойцов ВС РФ и теракте против мирных жителей.

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*внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов
**запрещенная в России террористическая организация
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#теракт
#террористы
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Напарник Харрис сообщил о приоритете темы ЛГБТ* в ее политике
08 сентября 2024, 06:44

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Вице-президент США и кандидат в президенты от демократов Камала Харрис, считает вопросы ЛГБТ* приоритетом внешней политики. Губернатор штата Миннесота и кандидат в вице-президенты от Харрис Тим Уолц заявил об этом на предвыборном мероприятии в Вашингтоне.
«Она сделала соблюдение прав человека представителей ЛГБТ по всему миру приоритетом во внешней политике страны. Мы должны быть той страной, которая играет в этом ведущую роль», – сообщил политик.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. За пост главы государства будут бороться Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп.

До этого спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон согласовал с Белым домом запрет на вывешивание любых флагов, кроме официального, на территории посольств США в других странах.

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Маск назвал срок предполагаемой высадки первых людей на Марс
08 сентября 2024, 05:16

Фото: iStock / 3DSculptor

Американский предприниматель Илон Маск объявил планируемую дату первой высадки человека на Марс. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.
По словам Маска, SpaceX запустит свой первый беспилотный космический корабль на Марс в течение двух лет. Если миссия окажется успешной, пилотируемые полеты начнутся еще через два года. После этого, по его мнению, частота полетов будет расти в геометрической прогрессии. По его оценкам, самодостаточные города будут построены на Марсе примерно через 20 лет.

Маск также рассчитывает, что в конце этого десятилетия звездолеты будут доставлять людей и грузы на Луну.

Ранее Илон Маск заявлял, что человечество должно осваивать космос и заселять другие планеты. В частности, он призвал строить базы на Луне и города на Марсе. По его мнению, человечество должно «существовать среди звезд».

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Зеленский заявил о влиянии США на «некоторые моменты» мирного плана
08 сентября 2024, 03:02

Владимир Зеленский заявил, что при обсуждении мирного плана ему необходимо была проконсультироваться с властями США. Об этом он сообщил агентству ANSA в кулуарах экономического форума на озере Комо (Италия).
Он подчеркнул, что хочет представить свой план нынешнему президенту США Джо Байдену и его потенциальным преемникам Дональду Трампу и Камале Харрис. По его словам, речь идет о «конкретном оборонном пакете», реализация которого позволит сдержать Россию и прекратить военные действия.

«Надеюсь, что у меня будет возможность показать этот план Байдену и кандидатам в президенты США Харрис и Трампу и получить обратную связь. Мы хотим гарантий», — сказал Зеленский, подчеркнув, что «некоторые моменты» зависят от Вашингтона.

Ранее американский политолог Джон Миршмайер заявил, что Владимир Зеленский попытается втянуть США в прямую конфронтацию с Россией в качестве последнего отчаянного шага. По его мнению, Киев сможет победить Россию при участии американских войск.

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Директор ЦРУ высказался об угрозе ядерного удара со стороны Москвы
Бернс: США подозревали РФ в желании применить ядерное оружие в 2022 году
08 сентября 2024, 02:35

Фото: istock/Olena Bartienieva

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил на мероприятии, организованном газетой Financial Times, что США подозревали Россию в намерении применить тактическое ядерное оружие в 2022 году в связи с конфликтом на Украине.
По его словам, затем была организована встреча с директором российской Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным. Бернс подчеркнул, что нельзя недооценивать риск эскалации.

Директор ЦРУ подчеркнул, что встретился с Нарышкиным от имени президента страны в 2022 году, чтобы «прояснить, каковы будут последствия подобной эскалации». Встреча состоялась 14 ноября в турецкой столице, и, по данным CNN, Нарышкин и Бернс также обсудили дело о задержанных гражданах США.

Ранее глава СВР прояснил некоторые детали своего соглашения с Бернсом. По его словам, они договорились не допускать утечек информации по вопросам, которые они обсуждали в частном порядке. Глава ведомства отметил, что они придерживаются этой договоренности, и подчеркнул, что до этого допускались только утечки из Вашингтона.

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