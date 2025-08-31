Экс-премьер России отреагировал на возможное вступление Австрии в НАТО
Бывший премьер-министр России Сергей Степашин, говоря о возможности вступления Австрии в НАТО, выразил надежду на здравое мышление руководства Вены. Об этом информирует РИА Новости.
Ранее министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер высказала предположение, что ее страна может отказаться от нейтралитета и присоединиться к НАТО, мотивируя это агрессивной политикой России. По ее мнению, нейтральный статус больше не способен обеспечить защиту Австрии.
Степашин выразил надежду, что «в Австрии нет идиотов», желающих присоединиться к НАТО.
До этого в Госдуме высказались о перспективах вступления Австрии в НАТО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
