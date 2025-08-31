Экс-премьер России отреагировал на возможное вступление Австрии в НАТО

31 августа 2025, 08:29

Степашин: надеюсь, в Австрии нет идиотов, желающих вступления страны в НАТО

Фото: iStock/Xavier Lejeune

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин, говоря о возможности вступления Австрии в НАТО, выразил надежду на здравое мышление руководства Вены. Об этом информирует РИА Новости.