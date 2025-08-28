Медведев: страны Старого Света слетаются на огонёк НАТО, как мотыльки
Страны Старого Света, как мотыльки, летят на огонёк НАТО. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своей статье для RT.
По его словам, страны Старого Света (Европы, Азии и Африки) на сегодняшний день «одурманены милитаристским угаром».
«Словно заворожённые мотыльки, слетаются на губительный огонёк Североатлантического альянса. До недавнего времени в Европе хватало государств, понимавших: свою безопасность можно обеспечить и без вступления в военные блоки», — написал Медведев.
Он считает, что разум этих стран затмился стадным инстинктом, и теперь Австрия вслед за Финляндией и Швецией заговорила об отказе от нейтрального статуса ради вступления в Североатлантический альянс.