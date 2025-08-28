Медведев: страны Старого Света слетаются на огонёк НАТО, как мотыльки

28 августа 2025, 12:37

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Страны Старого Света, как мотыльки, летят на огонёк НАТО. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своей статье для RT.





По его словам, страны Старого Света (Европы, Азии и Африки) на сегодняшний день «одурманены милитаристским угаром».



«Словно заворожённые мотыльки, слетаются на губительный огонёк Североатлантического альянса. До недавнего времени в Европе хватало государств, понимавших: свою безопасность можно обеспечить и без вступления в военные блоки», — написал Медведев.