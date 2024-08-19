Путин: Россия сталкивается с кризисами, прежде всего на украинском направлении

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Российская Федерация сталкивается с кризисами, прежде всего на украинском направлении. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего, конечно, на украинском направлении. Но историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе, причем за последние несколько лет, диктует нам необходимость участия в этих событиях», — сказал он.
По его словам, Российская Федерация участвует только в той части, в которой это востребовано сторонами.
Президент России прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Российский лидер и президент Азербайджана Ильхам Алиев проводят переговоры. Ранее глава государства заявил, что у России и Азербайджана есть множество областей для сотрудничества, таких как промышленная кооперация, транспорт и логистика, а также лёгкая промышленность.
До этого стало известно, что президент Путин обсудит с президентом Алиевым вопросы азербайджано-армянского примирения. Руководители также обменяются мнениями по главным вопросам региональной и международной политики. Помимо этого, по итогам визита будет подписан ряд совместных документов.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин проводит неформальную встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и его женой. При встрече главы государств крепко обнялись, тепло поприветствовали друг друга.
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Дарья Осипова