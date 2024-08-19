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Путин: Россия сталкивается с кризисами, прежде всего на украинском направлении

19 августа 2024, 13:03
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Российская Федерация сталкивается с кризисами, прежде всего на украинском направлении. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Россия сталкивается с кризисами, в том числе и прежде всего, конечно, на украинском направлении. Но историческая вовлеченность России в ситуацию на Южном Кавказе, причем за последние несколько лет, диктует нам необходимость участия в этих событиях», — сказал он.

По его словам, Российская Федерация участвует только в той части, в которой это востребовано сторонами.



Президент России прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом 18 августа. Российский лидер и президент Азербайджана Ильхам Алиев проводят переговоры. Ранее глава государства заявил, что у России и Азербайджана есть множество областей для сотрудничества, таких как промышленная кооперация, транспорт и логистика, а также лёгкая промышленность.

До этого стало известно, что президент Путин обсудит с президентом Алиевым вопросы азербайджано-армянского примирения. Руководители также обменяются мнениями по главным вопросам региональной и международной политики. Помимо этого, по итогам визита будет подписан ряд совместных документов.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин проводит неформальную встречу с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым и его женой. При встрече главы государств крепко обнялись, тепло поприветствовали друг друга.

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Еще четверым участникам теракта в «Крокусе» продлили арест
Суд продлил до 22 ноября арест еще четверым фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
19 августа 2024, 13:18

Фото: istockphoto/Rattankun Thongbun

Еще четверым предполагаемым исполнителям теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» продлили арест до 22 ноября, сообщает РИА Новости 19 августа.
Ранее, 16 августа, Басманный районный суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей Файзова* и еще трех участников дела о теракта в «Крокусе». Они также останутся в СИЗО до 22 ноября. Во время заседания по мере пресечения Адвокат участника теракта Файзова* просил отпустить его из-за состояния здоровья, поскольку тот, по мнению защиты, нуждается в медицинской помощи.

Сообщалось, что сумма долгов фигурантов дела выросла до 15 390 рублей, что связано с административными правонарушениями, совершенными ими. Мирзоев*, например, получил штрафы за нарушения правил дорожного движения, а Исломов* был вовлечен в продажу автомобиля террористам.

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*Внесены в список террористов и экстремистов
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#теракт
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Путин и Алиев начали переговоры в Азербайджане
19 августа 2024, 13:03

Фото: Сайт Кремля

В Азербайджане начались переговоры президента России Владимира Путина с его коллегой Ильхамом Алиевым, сообщается на сайте Кремля.
Лидеры стран обсуждают различные направления для совместной деятельности. Среди них промышленная кооперация, энергетика, транспорт, легкая промышленность, логистика.

Глава российского государства подчеркнул, что нынешний товарооборот пока не соответствует возможностям двух государств.

Алиев подметил, что страны совместно работают в гуманитарной сфере и многих других. Он уверен, что визит Путина принесет пользу для отношений Азербайджана и России.

Ранее сообщалось, что премьер Индии Нарендра Моди посетит в ближайшее время две страны. В одну из них Моди приедет впервые спустя 40 лет.

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#россия
#азербайджан
#переговоры
#владимир путин
#новости
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В РФ назвали цель ударов боевиков ВСУ по мостам в Курской области
Депутат ГД Красов связал разрушение мостов под Курском с истощением боевиков ВСУ
19 августа 2024, 12:47

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Боевики ВСУ бьют по мостам под Курском, чтобы помешать бойцам ВС РФ уничтожить противника, сообщил в беседе с «Лентой.ру» депутат ГД Андрей Красов.
«У наших военных есть задача уничтожить вторгшуюся на территорию страны группировку. Выведением из строя мостов Украина как раз пытается помешать этим действиям», — сказал парламентарий.

Он добавил, что действия со стороны ВСУ на текущий момент являются актом военной агрессии.

Ранее была информация, что ВСУ нанесли удар по третьему мосту через реку Сейм, что в Курской области. Три пролета разбиты.

Боевики ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Бои там продолжаются.

До этого сообщалось, скольких украинских диверсантов взяли морпехи ЧФ в Курской области.

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#курская область
#новости
#госдума
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«Выбейте фашистов»: Пасынок главкома ВСУ обратился к российской армии
Пасынок главкома ВСУ назвал фашистами украинских боевиков в Курской област
19 августа 2024, 12:42

Пасынок главкома ВСУ Иван Сырский назвал фашистами украинских боевиков, которые напали на Курскую область. Сырский высказал поддержку русскому войску, а также заявил, что нужно привезти в Курскую область 800-летнюю икону Богородицы.
«Боритесь, ребята. Выбейте фашистов со своей священной земли. Мы русские, с нами Бог, мы победим», – обратился к российской армии Иван Сырский.

Пасынок главкому ВСУ Сырского решил стать гражданином России в марте 2024 года. Иван активно осуждает действия украинского режима против России. Он уехал из Украины вместе матерью и братом после развода родителей.

Ранее, в Британии заявили о нелегитимности Зеленского после действий украинской армии в Курской области.

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#нацизм
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Ушаков: РФ готова к переговорам с Украиной, однако Киев не идет на контакт
19 августа 2024, 12:11

Фото: istockphoto / 3dmitry

Юрий Ушаков, помощник президента Российской Федерации по международным делам, заявил, что Москва по-прежнему открыта для переговоров с Украиной. Однако в последнее время со стороны Киева не было никаких сигналов о готовности к контактам с Россией.
«На данный момент России не стоит начинать переговоры с Украиной. Предложения о выводе ВСУ из четырёх новых регионов, озвученные Путиным, остаются в силе. Однако решение о начале переговоров будет зависеть от развития ситуации на поле боя, включая события в Курской области», — заявил SHOT помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Ушаков подчеркнул, что пока нет даже намёков на новые переговоры, но Россия всегда готова к диалогу.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал призывы к переговорам с Россией. Он заявил, что с 2014 года Киев провёл около 200 раундов переговоров, но это не привело к прекращению конфликта.

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Пьяный украинский священник избил девушку-полицейского после ДТП
Пьяный украинский священник на КамАЗе въехал в столб и подрался с полицией
19 августа 2024, 12:10

Фото: istockphoto/blinow61

ДТП с участием пьяного священнослужителя на территории Украины случилось в Черновицкой области. Там нетрезвый священник врезался в столб на грузовике КамАЗ. Когда на место приехала полиция, представитель УПЦ кинулся драться.
Священник ударил женщину-полицейского и попытался выхватить у нее табельное оружие, сообщают местные тг-каналы. После нападения пьяного священнослужителя женщина попала в больницу.

После ДТП водитель на грузовике сбежал с места происшествия. Позже его все же задержали. Медицинское освидетельствование показало 1,94 промилле, что в 10 раз превышает допустимую норму алкоголя в крови.

Ранее украинские власти заявляли и намерении запретить каноническую УПЦ. Религиозные организации Украины хотят признать незаконными из-за подозрения в сотрудничестве с Россией и РПЦ.

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Премьер-министр Индии нанесет визит в Польшу и на Украину
МИД Индии подтвердил предстоящий визит премьера Моди в Польшу и на Украину
19 августа 2024, 11:34

Фото: Сайт Кремля

Индийский премьер Нарендра Моди нанесет визиты в Польшу и на Украину в период с 21 по 23 августа, передает NDTV, ссылаясь на заявление МИДа страны.
«Во время визита в Польшу, по данным, которыми мы располагаем, основное внимание будет уделено военно-техническому сотрудничеству. По информации властей Польши, однако, переговоры, которые пройдут во время визита, будут касаться политического и торгово-экономического сотрудничества двух стран», — говорится в сообщении журналистов.

Моди приедет в Польшу впервые за последние 40 лет. Темой для обсуждения, помимо остальных, станет празднование 70-летия со дня установления отношений между двумя государствами.

Что касается Украины, никаких подробностей о предстоящем визите Моди в республику не приводится. Упоминается лишь, что премьер Индии приедет туда через месяц после визита в РФ.

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ВСУ тремя дронами-камикадзе пытались подорвать железнодорожный мост под Брянском
ВСУ атаковали дронами ж/д мост через Десну под Брянском у границы с Украиной
19 августа 2024, 11:20

Фото: Минобороны РФ

ВСУ атаковали дронами-камикадзе железнодорожный мост через реку Десну в Брянской области. Переправа расположена в километре от границы с Сумской областью Украины и имеет важное стратегическое значение.
Для атаки на мост в под Брянском запустили три дрона, к счастью, ни один из них не попал в цель. Два украинских БПЛА взорвались у пункта охраны, еще один не сдетонировал и упал в лесу, сообщает SHOT со ссылкой на источник.

В результате атаки никто не пострадал. Также сообщается, что движение поездов на том участке закрыли еще до атаки. Инфраструктура железнодорожных путей тоже не пострадала.

Ранее сообщалось, что этой ночью, 19 августа, боевики ВСУ уничтожили последний мост через реку Сейм в Курской области. Людей из населенных пунктов продолжают эвакуировать другими путями.

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МИД: РФ ответит Германии в случае изъятия собственности в Берлине
19 августа 2024, 11:19

Фото: istockphoto / Oleksii Liskonih

Как сообщил «РИА Новости» директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин, ответ Москвы на решение властей ФРГ по изъятию российской собственности в Берлине будет касаться германской недвижимости.
«Мы незамедлительно реагируем на любые попытки посягнуть на суверенную собственность нашей страны. Любые незаконные действия неизбежно повлекут за собой адекватный ответ в отношении немецкой недвижимости на нашей территории», — заявил он в интервью.

Ранее в Германии представители партии Христианско-демократического союза (ХДС) предложили конфисковать дома, которые официально принадлежат России.

Также Москва предупредила Германию о мерах, которые будут приняты в случае давления на российские СМИ.

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