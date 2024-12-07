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Экс-премьер Румынии Орбан: суд незаконно отменил итоги президентских выборов

Экс-премьер Румынии Орбан: Конституционный суд незаконно отменил президентские выборы
Фото: iStock/starpik

Фото: iStock/starpik

Бывший премьер Румынии и лидер партии «Силы правых» Людовик Орбан заявил, что Конституционный суд имел право аннулировать первый тур выборов президента, но не мог отменять весь избирательный процесс. Об этом сообщают РИА Новости.
«Лидер партии «Сила правых», экс-премьер Румынии Людовик Орбан заявил, что Конституционный суд Румынии мог аннулировать первый тур выборов президента, но не имел полномочий отменять весь избирательный процесс», — пишут в издании.

Напомним, что накануне члены Конституционного суда аннулировали результаты первого тура выборов после очередного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. Действующий премьер Румынии Марчел Чолаку поддержал это решение и назвал его правильным.



По словам Орбана, Конституционный суд растоптал волю избирателей, а демократии в Румынии теперь практически не существует. Стоит отметить, что в первом туре выборов победу одержал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Решение об отмене итогов голосования он назвал политическим актом, представляющий государственный переворот.

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#суд
#парламент
#румыния
Иностранные делегации прибывают в Москву для участия в ПА ОДКБ
07 декабря 2024, 23:23

Фото: iStock/Mohamed Rasik

В Москву начали прибывать первые участники мероприятий Парламентской ассамблеи организации Договора о коллективной безопасности и 17-го пленарного заседания ассамблеи. Этим поделились на сайте Госдумы.
«Участники мероприятий Парламентской ассамблеи организации Договора о коллективной безопасности начали прибывать в Москву», — говорится в пресс-релизе.

Среди прибывших числятся представители парламента Таджикистана во главе с Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Махмадтоира Зоира Зокирзоды. Отмечается, что ее встретила заместитель председателя Госдумы Виктория Абрамченко.

Заседание совета ПА ОДКБ и 17-е пленарное заседание ассамблеи состоится 9 декабря. На нем будут подниматься вопросы о гармонизации законодательства государств и проект обращения ПА ОДКБ к парламентариям мира по поводу 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне .

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#заседание
#таджикистан
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Глава «Роснефти» заявил, что санкции уничтожают правовую систему
07 декабря 2024, 22:57

Фото: iStock/ designer491

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что санкции — причина разрушения института контрактных обязательств, правовой системы и глобального рынка.
Во время выступления на XXII Дохийском форуме Игорь Сечин обратил внимание, что Соединённые Штаты Америки превратили доллар в инструмент эмиссии, которая ничем не ограничивается.

«Последующий развал Советского Союза, создание однополярной системы после устранения исторического оппонента, в конечном итоге, привели к подрыву самих основ демократии», — подчеркнул главный исполнительный директор «Роснефти».

Он отметил, что число санкций со стороны США за последние 20 лет превысило 15 тысяч.

Игорь Сечин отметил, что предел мирового энергетического рынка характеризуется на данный момент «волатильностью цен, рисками дефицита, ложными целями «зелёного» перехода», все это происходит из-за массированного применения санкций и уничтожения конкуренции.

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#сша
#доллар
#ес
#рф
#санкции
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Тысяча человек подала иск против Урсулы фон дер Ляйен по обвинению в коррупции
07 декабря 2024, 22:17

Урсула Фон дер Ляйен (Фото: РИА Новости/ Стрингер)

Бельгийский лоббист Фредерик Бальдан заявил, что тысяча человек подала иск против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Её обвиняют в коррупции при закупках непроверенных вакцин от COVID-19 на сумму больше чем 35 миллиардов евро, проинформировало агентство ТАСС.
Фредерик Бальдан обратил внимание, что в числе участников иска есть правительства Польши и Венгрии, общественные организации, такие как профессиональные объединения врачей и бортпроводников, а также физические лица.

«Станет ясно, что европейские власти обманули общественность, выставив на европейский рынок продукт, который считался безопасным и эффективным, однако в реальности он не был ни тем, ни другим», — подчеркнул инициатор иска.

Фредерик Бальдан говорил, что у есть данные о том, что вакцины, которые получили одобрение для использования, якобы не прошли достаточных испытаний на эффективность.

Урусулу Фон дер Ляйен обвинили в коррупции из-за того, что она в личной переписке вела переговоры с главой фармацевтической компании Pfizer о закупке вакцин для Евросоюза, а потом глава Еврокомиссии удалила сообщения.

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#компании
#переговоры
#еврокомиссия
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В Дамаске люди снесли памятник Хафезу Асаду
07 декабря 2024, 21:42

Фото: iStock/ Zhora Kochegarov

Жители Джараманы, района Дамаска, снесли памятник отцу президента Башара Асада Хафезу Асаду. Во время прошлых конфликтов друзы выразили поддержку Асаду. На данный момент Дамаск окружили исламисты и оппозиция. Город Пальмира и Дараа с недавнего времени находятся под контролем оппозиции, сообщил Телеграм-канал Baza.
Местные жители района Джарамана, который находится совсем близко — в трёх километрах — от столицы Сирии, Дамаска, попытались демонтировать монумент Хафезу Асаду, ранее возглавлявшему страну — он был отцом действующего президента Башара Асада.

По данным канала, население этого района по большей части составляет народность друзы. Они выступали на стороне Асада во время предыдущих вооруженных конфликтов между правительственными войсками и оппозицией.

На данный момент столичный город Дамаск окружили с трёх сторон: радикальными исламистами, протурецкой оппозицией и курдскими формированиями. В тот же момент правительственные силы Асада отступают из пригородных районов Дамаска, такую информацию передавали арабские средства массовой информации.

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#памятник
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NA: Ирак разрешил более тысячи сирийским военным пересечь границу
07 декабря 2024, 21:18

Фото: iStock/ Prostock-Studio

Ирак принял более тысячи сирийских военнослужащих, которые запросили разрешение на пересечение границы, сообщило агентство INA.
Военнослужащие армии Сирии попросили разрешение на въезд в Ирак через пограничный переход Аль-Каим. 7 декабря на территории государства приняли более тысячи человек и оказали им нужную помощь.

Избранный президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что США не следует вмешиваться в ситуацию в Сирии. Боевики в Сирии в настоящее время уже находятся на окраинах Дамаска и готовят масштабную операцию по свержению Асада, обратил внимание американский политик.

В конце ноября боевики повстанческих групп, в том числе исламистская группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), начали масштабное наступление в сторону городов, которые контролировались армией Сирии.

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#сирия
#ирак
#военные
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«Альтернатива для Германии» выдвинула Алису Вайдель кандидатом на пост канцлера
07 декабря 2024, 21:01

Фото: iStock/ photosvit

Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) официально выдвинула сопредседателя Алису Вайдель как кандидата на пост канцлера на близящихся парламентских выборах, проинформировало агентство РИА Новости.
Во время пресс-конференции Алиса Вайдель выразила благодарность федеральному правлению партии за единогласное решение выдвинуть ее в качестве кандидата в канцлеры. Она обратила внимание, что выступает за прекращение поставок оружия Вооружённым силам Украины и желает мирного разрешения конфликта.

Исходя из результатов последних опросов, «Альтернатива для Германии» удерживает стабильные позиции. Партия занимает второе место с рейтингом около 20 процентов. Она уступает лишь блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинские беженцы в ФРГ должны активнее искать работу в Германии или же вернуться на родину. Об этом политик говорил в рамках своего выступления в Бундестаге.

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#германия
#выборы
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Трамп хочет обсудить с Макроном, как в настоящий момент «мир немного сходит с ума»
07 декабря 2024, 20:36

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Находящийся в Париже победивший на выборах президента США Дональд Трамп объявил перед началом двусторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что обсудит с ним, как в настоящее время мир «немного сходит с ума», проинформировало агентство РИА Новости.
Избранный президент Соединённых Штатов Америки заявил, что для него является «честью быть здесь».

«Мы хорошо провели время вместе и добились большого успеха, действительно большого успеха, работая вместе в защите и нападении. Определенно видно, что мир сейчас немного сходит с ума. Мы поговорим об этом», — обратил внимание американский политик.

7 декабря Дональд Трамп приехал в Париж, чтобы посетить церемонию открытия отреставрированного после пожара собора Парижской Богоматери. На церемонию открытия не приехали Джо Байден и короли Испании и Великобритании Фелипе VI и Карл III. Папа Римский Франциск также отказался от приглашенич из-за насыщенного графика.

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МИД РФ объяснил вывод кораблей из Тартуса военными учениями в Средиземном море
07 декабря 2024, 19:17

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сообщения о якобы выводе российских кораблей с базы в Сирии связаны с проведением военных учений в Средиземном море, проинформировало агентство ТАСС.
Во время Дохийского форума главу МИД Российской Федерации попросили дать комментарий относительно ситуации вокруг российской базы в Тартусе: снимки со спутников якобы засвидетельствовали, что корабли РФ её покинули.

«В Средиземном море проводятся военные учения. Может быть, снимки со спутников приняты за что-то другое», — обратил внимание министр иностранных дел.

Сергей Лавров уточнил, что не собирается давать прогнозы о ходе событий в Сирии. Он отметил, что Российская Федерация делает всё необходимое для победы над террористами, «даже если про них говорят, что они больше не террористы».

База в Тартусе — стратегически важный объект для РФ на Ближнем Востоке. Она помогает обеспечению военных операций в регионе.

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#рф
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США не должны вмешиваться в ситуацию в Сирии — Трамп
07 декабря 2024, 18:38

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Соединённым Штатам не следует вмешиваться в ситуацию в Сирии. Об этом заявил вновь избранный президент США Дональд Трамп.
В своей социальной сети он написал, что боевики в Сирии в настоящее время уже находятся на окраинах Дамаска и готовят масштабную операцию по свержению Асада. Россия, по словам Трампа, не может на это повлиять, так как много сил и ресурсов отнимает Украина.

«Сирия — это бардак, но она не наш союзник. США вообще не должны вмешиваться в то, что там происходит», — заявил будущий глава Белого дома.

Трамп также подчеркнул, что «это не наша война» и призвал военное и политическое руководство не вмешиваться и дать событиям идти своим чередом. Он также добавил, что, по его мнению, Россия никогда ничего не выигрывала от присутствия в Сирии.

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