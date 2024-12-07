Экс-премьер Румынии Орбан: суд незаконно отменил итоги президентских выборов

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Бывший премьер Румынии и лидер партии «Силы правых» Людовик Орбан заявил, что Конституционный суд имел право аннулировать первый тур выборов президента, но не мог отменять весь избирательный процесс. Об этом сообщают РИА Новости.
«Лидер партии «Сила правых», экс-премьер Румынии Людовик Орбан заявил, что Конституционный суд Румынии мог аннулировать первый тур выборов президента, но не имел полномочий отменять весь избирательный процесс», — пишут в издании.
Напомним, что накануне члены Конституционного суда аннулировали результаты первого тура выборов после очередного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. Действующий премьер Румынии Марчел Чолаку поддержал это решение и назвал его правильным.
По словам Орбана, Конституционный суд растоптал волю избирателей, а демократии в Румынии теперь практически не существует. Стоит отметить, что в первом туре выборов победу одержал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Решение об отмене итогов голосования он назвал политическим актом, представляющий государственный переворот.
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