США предостерегли Румынию от отказа от прозападного курса

Фото: iStock/3dmitry
Власти Соединенных Штатов пристально следят за президентскими выборами в Румынии и предостерегают страну от возможного отказа от прозападного курса. Об этом говорится в заявлении госдепартамента США.
По данным американского ведомства, «прогресс, которого Румыния добилась», закрепившись в сообществе НАТО, «не должен быть свернут из-за действий внешних акторов». В госдепартаменте США подчеркнули, что в противном случае, любое изменение серьезно подорвет сотрудничество Румынии со Штатами в сфере безопасности.
Ранее издание Politico сообщало, что победа независимого кандидата Кэлина Джеорджеску, считающегося «пророссийским», на выборах в Румынии может поставить Североатлантический альянс в тупик.
Напомним, в Румынии 24 ноября состоялись президентские выборы, которые проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура 1 место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов.
Читайте также:
Путин пошутил про выборы в Румынии
Reuters: кандидат в президенты Румынии Джеорджеску выступит против помощи Украине
Стала известна лидирующая на выборах в парламент Румынии партия
Ранее издание Politico сообщало, что победа независимого кандидата Кэлина Джеорджеску, считающегося «пророссийским», на выборах в Румынии может поставить Североатлантический альянс в тупик.
Напомним, в Румынии 24 ноября состоялись президентские выборы, которые проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура 1 место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94% голосов.
Читайте также:
Путин пошутил про выборы в Румынии
Reuters: кандидат в президенты Румынии Джеорджеску выступит против помощи Украине
Стала известна лидирующая на выборах в парламент Румынии партия
Екатерина Коршунова