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Кандидат, который победил в первом туре президентских выборов в Румынии, Кэлин Джеорджеску собирается выступить против дальнейшего предоставления помощи Киеву, если сможет одержать окончательную победу в борьбе за пост лидера государства, передало агентство Reuters.
«Когда я стану президентом, то прекращу дальнейшую военную помощь Украине, потому что эффективность от предоставления Киеву финансирования Европейского союзом (ЕС) является крайне сомнительной (...) Румыния не обязана придерживаться обязательств НАТО по расходам на оборону (...) Как я могу согласиться на это? Это невозможно. Румыния и румынский народ на первом месте», — обратил внимание Кэлин Джеорджеску.
Кандидат на пост президента Румынии отметил, что в если его изберут, то «немедленное прекращение украинского конфликта станет приоритетом во внешней политике».
Ранее сообщалось, что на парламентских выборах в Румынии социал-демократы продолжают лидировать с 23,9% голосов. Примерно 10 тысяч человек баллотируются на должности в парламенте и сенате, но только 456 избираются в Конгресс.
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Ольга Енгалычева