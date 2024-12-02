Стала известна лидирующая на выборах в парламент Румынии партия

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На парламентских выборах в Румынии социал-демократы продолжают лидировать с 23,9% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки 90% протокола, сообщает РИА Новости.
В воскресенье, 1 декабря, в стране прошли парламентские выборы. Жители страны избирали членов палаты депутатов и сенаторов на следующие четыре года.
Дданные ЦИК показывают, что после обработки 90 процентов протоколов социал-демократы лидируют в обеих палатах. Партия получила 23,9 процента в сенате и 23,43 процента в палате депутатов. Около 10 тысяч человек баллотируются на должности в парламенте и сенате, но только 456 избираются в Конгресс.
Вечером стало известно, что румынская полиция получила 277 сообщений о возможных нарушениях на парламентских выборах. Оказалось, что 116 запросов не были подтверждены, а 22 проходят проверку.
29 ноября стало известно, что первый тур президентских выборов в Румынии будет проведен снова в случае отмены результатов Конституционным судом страны.
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Дданные ЦИК показывают, что после обработки 90 процентов протоколов социал-демократы лидируют в обеих палатах. Партия получила 23,9 процента в сенате и 23,43 процента в палате депутатов. Около 10 тысяч человек баллотируются на должности в парламенте и сенате, но только 456 избираются в Конгресс.
Вечером стало известно, что румынская полиция получила 277 сообщений о возможных нарушениях на парламентских выборах. Оказалось, что 116 запросов не были подтверждены, а 22 проходят проверку.
29 ноября стало известно, что первый тур президентских выборов в Румынии будет проведен снова в случае отмены результатов Конституционным судом страны.
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Александр Климов