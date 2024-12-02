Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Стала известна лидирующая на выборах в парламент Румынии партия

Стала известна лидирующая на выборах в парламент Румынии партия

Соцтал-демократя лидируют на выборах в Румынии после подсчета 90% протоколов
Фото: istockphoto/rarrarorro

Фото: istockphoto/rarrarorro

На парламентских выборах в Румынии социал-демократы продолжают лидировать с 23,9% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК после обработки 90% протокола, сообщает РИА Новости.
В воскресенье, 1 декабря, в стране прошли парламентские выборы. Жители страны избирали членов палаты депутатов и сенаторов на следующие четыре года.

Дданные ЦИК показывают, что после обработки 90 процентов протоколов социал-демократы лидируют в обеих палатах. Партия получила 23,9 процента в сенате и 23,43 процента в палате депутатов. Около 10 тысяч человек баллотируются на должности в парламенте и сенате, но только 456 избираются в Конгресс.



Вечером стало известно, что румынская полиция получила 277 сообщений о возможных нарушениях на парламентских выборах. Оказалось, что 116 запросов не были подтверждены, а 22 проходят проверку.

29 ноября стало известно, что первый тур президентских выборов в Румынии будет проведен снова в случае отмены результатов Конституционным судом страны.

Читайте также:

Сторонник союза с РФ Джоджеску лидирует в ходе президентских выборов в Румынии

На Украине приостановили проезд через КПП«Орловка» на границе с Румынией

Румыния сообщила о поднятии своих истребителей якобы из-за БПЛА РФ
#румыния
#выборы
#президент
#депутаты
Байден помиловал своего сына Хантера
02 декабря 2024, 03:50

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

Нынешний президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам, передает пресс-служба Белого дома.
Ранее газета Politico писала, что у избранного президента США Дональда Трампа есть длинный «список мести» с именами тех, кому он пообещал отомстить после победы на выборах. Прежде всего, туда включены нынешний президент США Джо Байден, его сын Хантер и остальная часть семьи Байденов. Камала Харрис , политическая соперница на выборах, также присутствует в списке.

Читайте также:

В победе Трампа увидели угрозу для сына Байдена

Трамп номинировал отца своего зятя Кушнера на должность посла США во Франции

Байден высказался об угрозах в адрес команды Трампа
#джозеф байден
#дональд трамп
#камала харрис
#президент
#сша
#белый дом
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кремле опровергли слова Меркель об опоздании Путина на саммит G8 из-за пива
02 декабря 2024, 03:30

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не пытался доказать, когда опаздал на встречу на саммите G8 в 2007 году якобы из-за пива. Об этом он сообщил в интервью Павлу Зарубину.
По словам Пескова, на саммите проходят переговоры между лидерами каждой страны, а график встреч может быть изменен для более важных контактов.

Песков добавил, что российский лидер не хотел демонстрировать свою силу перед другими лидерами.

В своих мемуарах «Свобода» Меркель рассказала об опоздании президента России на саммите G8 в Хайлигендамме якобы из-за пива.

Читайте также:

Песков: Путин искренне верил в сотрудничество России и Германии

Экс-канцлер Германии призвала НАТО срочно создать систему противодействия РФ

В России предрекли звонок Трампа Путину
#дмитрий песков
#германия
#владимир путин
#саммит
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп назначил двух сватов на должности в своей администрации
02 декабря 2024, 01:30

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Президент США Дональд Трамп назначил бизнесмена Массада Булоса старшим советником по арабским и ближневосточным вопросам. Об этом политик написал в социальной сети Truth Social.
Булос – тесть дочери Трампа от второй жены Марлы Мейплз – Тиффани. В 2022 году она вышла замуж за сына Булоса. По данным американских СМИ, бизнесмен поддерживал Республиканскую партию и встречался с представителями мусульманской общины в США во время предвыборной кампании.

Ранее Дональд Трамп объявил, что назначил отца своего зятя Чарльза Кушнера на должность посла США во Франции.

До этого Трамп подтвердил, что выбрал Кита Келлога для должности специального посланника по Украине и России. Политик надеется, что вместе с Келлогом ему удастся достичь «мира посредством силы».

Читайте также:

В победе Трампа увидели угрозу для сына Байдена

Трамп номинировал отца своего зятя Кушнера на должность посла США во Франции

Байден высказался об угрозах в адрес команды Трампа
#дональд трамп
#сша
#президент
#франция
#посол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Германии задержали подозреваемого в подготовке теракта накануне Рождества
02 декабря 2024, 00:44

Фото: iStock/ BrianAJackson

В немецком городе Эльмсхорн, в северной части страны, по подозрению в подготовке масштабного теракта в канун Рождества был задержан 17-летний подросток. Об этом пишет Bild.
Отмечается, что молодой человек планировал въехать в толпу на грузовике перед Рождеством. Прокуратура Фленсбурга в настоящее время проводит расследование по «подозрению в подготовке серьезного акта насилия, угрожающего государству»

Газета сообщила, что подозреваемый приобрел материалы для изготовления бомб, нацелился на консульства в стране и установил контакты с мусульманами в США, Ираке и Марокко.

Читайте также:

В Петербурге юноша пришел на свидание и получил 27 выстрелов по ягодицам

В МВД опровергли версию о «битве скинхедов с цыганами» в Ногинске

Восьмерых россиян задержали во время протестов в Грузии
#германия
#задержание
#рождество
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военные России и Сирии уничтожили 320 боевиков
ВС России и Сирии уничтожили 320 боевиков и 63 единицы техники
01 декабря 2024, 23:58

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Воздушно-космические силы (ВКС) России совместно с сирийской армией уничтожили 320 боевиков и 63 единицы техники в воскресенье, 1 декабре, в Идлибе, Хаме и Алеппо. Об этом в ходе брифинга на сайте Минобороны России сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Игнасюк.
28 ноября сирийские боевики начали крупное наступление на правительственные позиции вблизи провинции Алеппо. За 3 дня сирийская армия уничтожила около 1000 боевиков.

Ранее стало известно о попытке военного переворота в Сирии. Группа офицеров организовала вооруженное восстание против командования и попыталась захватить несколько административных зданий.

Читайте также:

Армия Сирии объявила о скором контрнаступлении

Асад высказался о ситуации в Сирии

В Сирии произошла попытка военного переворота
#сирия
#военные
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Три страны Балтии договорились о введении санкций против правительства Грузии
01 декабря 2024, 23:43

Фото: iStock/designer491

Латвия, Литва и Эстония планируют ввести санкции в отношении грузинских властей из-за протестов в стране и приостановки процесса евроинтеграции. Об этом заявил в социальной сети X министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.
«Три страны Балтии совместно согласились ввести национальные санкции против тех, кто подавлял законные протесты в Грузии. Противники демократии и нарушители прав человека не приветствуются в наших странах», – отметил дипломат.

Позднее министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что введение санкций «необходимо в отношении высшего самопровозглашенного правительства Грузии». Ведомство призвало ЕС и США «последовать нашему примеру».

Протесты в Грузии начались 28 ноября числа после того, как премьер-министр Ираклий Кобачидзе объявил о приостановке переговоров с Брюсселем о вступлении в ЕС. Это вызвало массовые протесты в городах Грузии (Тбилиси, Кутаиси, Батуми).

Читайте также:

Участники протеста в Тбилиси возвели баррикады

Посол Грузии подал в отставку на фоне протестов

Протестующие в Тбилиси подожгли здание парламента
#сша
#европа
#санкции
#грузия
#протесты
#эстония
#латвия
#литва
#мид
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский предложил украинцам потратить тысячу гривен на оборону
01 декабря 2024, 23:27

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Владимир Зеленский предложил потратить «президентскую тысячу» гривенна оборону страны. Об этом политик заявил в своем Telegram-канале.
Украинский лидер сообщил, что за первые дни действия программы более 2,1 миллиона граждан подали заявки на получение тысячи гривен. В частности, полмиллиона заявок касаются выплат детям.

«Средства можно направить для оплаты украинских товаров и услуг, в частности коммунальных услуг, украинских лекарств, железнодорожных билетов, украинских книг. Есть возможность направить выплату в поддержку сил обороны Украины через волонтерские фонды», – написал Зеленский.

Ранее стало известно, что Зеленский распорядился выплатить всем украинцам тысячу гривен (около 2343 рублей) на фоне государственной подготовки к зимнему периоду и отопительному сезону.

Читайте также:

Депутат Рады раскрыл самое большое преступление Зеленского

Политолог Маркелов назвал Украину лишь инструментом демократов в США

В США назвали ключевой сигнал России в адрес Запада
#владимир зеленский
#украина
#оборона
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова заявила о предательстве Украины со стороны США
Захарова: американские хозяева предали Зеленского
01 декабря 2024, 23:01

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что американские власти предали Владимира Зеленского.
Так Захарова прокомментировала заявление советника президента по национальной безопасности США Джейка Салливана о том, что Киев должен сам решить, признает ли он потерю территории в рамках мирных переговоров.

«Сначала Киеву надо подумать о том, как мобилизовать детей Вашингтонуна умиление, а когда и тех не останется, начать думать о территориальных уступках. Предали Зеленского хозяева. Так они всегда предают», – заявила она.

Ранее Джейк Салливан также рассказал о планах президента США Джо Байдена в отношении Украины. По словам советника главы государства, Белый дом в ближайшие 50 дней сделает все возможное для укрепления позиций Киева на поле боя.

Читайте также:

Захарова раскрыла меры России в ответ на развертывание Западом вооружений

TNI: Россия ударом ракеты «Орешник» по Украине «показала зубы»

В офисе Зеленского призвали вернуться к границам 2022 года для переговоров
#мид рф
#мария захарова
#владимир зеленский
#украина
#сша
#джозеф байден
#президент
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хуситы заявили о ракетном ударе по эсминцу и трем судам снабжения армии США
01 декабря 2024, 21:56

Фото: istockphoto/Benny Winslow

Хуситы ударили ракетами и дронами по трем судам снабжения американской армии и эсминцу США в Аравийском море и Аденском заливе, проинформировал представитель движения Яхья Сариа.
«Военно-морские, беспилотные и ракетные силы йеменских вооруженных сил (хуситов — прим. ред.) провели совместную военную операцию, нанеся удары по американскому эсминцу и трем суднам снабжения американской армии», — сказано в заявлении представителя хуситов.
Сариа упомянул названия атакованных кораблей: Stena Impeccable, Maersk Saratoga и Liberty Grace.

Он резюмировал, что использовались крылатые и баллистические ракеты в количестве 16 штук, а также дроны.

Читайте также:

ВС Сирии пресекли попытку прорыва террористов в Хаму

Власти Японии приступили к обсуждению создания «азиатского НАТО»

В Норвегии открылся центр десантных операций на границе с Россией
#мир
#сша
#хуситы
#атака
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате