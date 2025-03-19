Экс-премьер Швеции Бильдт возмутился из-за баннеров RT в Индии

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Бывшего премьера Швеции Карла Бильдта возмутили рекламные баннеры RT в Индии, которые продвигают партнёрство Москвы и Нью-Дели.
На плакатах RT изображены президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, смотрящие друг на друга. При этом подпись на баннере гласит: «Плечом к плечу».
Ранее крупнейшие СМИ Индии оценили баннеры RT перед международной конференцией по геополитике и экономике. NDTV считает, что плакаты, размещенные в Дели, направлены на продвижение достоверного взгляда на двустороннее партнёрство, выдерживающее испытание временем.
Телеканал News18 считает, что баннеры RT, на которых изображены лидеры обеих стран, представляет собой шаг по укреплению влияния России в Индии.
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«В Дели появились проплаченные Россией билборды, продвигающие сотрудничество России и Индии. Это в противовес стартующему сегодня (мероприятию — ред.) Диалогу Райсина?» — написал Бильдт в соцсети X.
Ранее крупнейшие СМИ Индии оценили баннеры RT перед международной конференцией по геополитике и экономике. NDTV считает, что плакаты, размещенные в Дели, направлены на продвижение достоверного взгляда на двустороннее партнёрство, выдерживающее испытание временем.
Телеканал News18 считает, что баннеры RT, на которых изображены лидеры обеих стран, представляет собой шаг по укреплению влияния России в Индии.
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Элина Позднякова