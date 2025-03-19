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Экс-премьер Швеции Бильдт возмутился из-за баннеров RT в Индии

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Бывшего премьера Швеции Карла Бильдта возмутили рекламные баннеры RT в Индии, которые продвигают партнёрство Москвы и Нью-Дели.
На плакатах RT изображены президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, смотрящие друг на друга. При этом подпись на баннере гласит: «Плечом к плечу».

«В Дели появились проплаченные Россией билборды, продвигающие сотрудничество России и Индии. Это в противовес стартующему сегодня (мероприятию — ред.) Диалогу Райсина?» — написал Бильдт в соцсети X.

Ранее крупнейшие СМИ Индии оценили баннеры RT перед международной конференцией по геополитике и экономике. NDTV считает, что плакаты, размещенные в Дели, направлены на продвижение достоверного взгляда на двустороннее партнёрство, выдерживающее испытание временем.

Телеканал News18 считает, что баннеры RT, на которых изображены лидеры обеих стран, представляет собой шаг по укреплению влияния России в Индии.

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В ЛДПР оценили разговор Путина и Трампа
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В ЛДПР оценили разговор Путина и Трампа
Слуцкий: разговор Путина и Трампа стал шагом на пути нормализации отношений
19 марта 2025, 10:11

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа стал очередным шагом на пути нормализации диалога между Москвой и Вашингтоном. Так считает лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
«Помимо кризисных вопросов, обозначено стремление преодолевать разногласия в двусторонних отношениях. Важно — дальнейшая разморозка экономических контактов и налаживание сотрудничества в этой сфере», — отметил Слуцкий в беседе с RT.

18 марта президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Они обсудили Украину, ситуацию на Ближнем Востоке и нормализацию отношений между странами. Общение длилось более двух часов.

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#сша
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#президент
#дональд трамп
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#рф
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В Госдуме оценили итоги телефонного разговора Путина и Трампа
Депутат ГД Шеремет: После разговора Путина и Трампа упала стена недоверия
19 марта 2025, 10:02

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что стена недоверия между Россией и США упала. Так он прокомментировал телефонный разговор между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, передает РИА Новости.
По его словам, главы государств показали всему миру, как должны вести себя ответственные и мудрые политики. Шеремет подчеркнул, что президенты сделали серьезный шаг для выстраивания доверительных российско-американских отношений в вопросе строительства глобальной безопасности.

На сегодняшний день мир стремится к более спокойному и доверительному существованию, заключил парламентарий.

Напомним, во вторник, 18 марта, состоялись телефонные переговоры ​Путина и Трампа. Разговор президентов длился более двух часов.

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#сша
#россия
#мир
#трамп
#переговоры
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В России оценили перспективу возвращения в G8
Посол в Великобритании Келин: Россия не стремится вернуться в G8
19 марта 2025, 08:15

Фото: iStock/Bet_Noire

Россия не стремится вернуться в состав «Большой восьмёрки» (G8), поскольку и так состоит в большом числе международных организаций. Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин, передает Channel 4.
Он подчеркнул, что Россия, несмотря на множество наложенных на нее санкций, не изолирована от мира и все еще является участником многих крупных международных организаций.

Ранее глава российского государства Владимир Путин поинтересовался, почему «Группу семи» (G7) называют «Большой семеркой», если ее «не видно на карте».

До этого Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что исключение РФ из «Большой восьмерки» было большой ошибкой.

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#россия
#владимир путин
#дональд трамп
#рф
#великобритания
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Ультраправый кандидат в президенты Польши разгромил выставку ЛГБТ*
Кандидат в президенты Польши Браун разгромил краской выставку ЛГБТ* в Ополе
19 марта 2025, 06:42

Фото: iStock/macky_ch

Гжегож Браун, кандидат в президенты Польши и евродепутат от ультраправых, разрушил выставку об ЛГБТ*-тематике в городе Ополе. О погроме сообщил телеканал польский телеканал, выложивший видео в соцсети X, пишет ТАСС.
На кадрах Браун закрашивал стенды, которые поощряли движение ЛГБТ*, черной краской, оставив надпись против пропаганды извращений, а затем сам вызвал полицию.

«Остановите пропаганду извращений», — написал он, используя баллончик.
Организатор выставки заявил, что готов подать против Брауна судебный иск. С кандитата в президенты потребуют возместить ущерб за раскрашенные плакаты.

Выборы главы государства в Польше пройдут 18 мая, и оппозиция, включая ультраправых, активно борется с поддержкой однополых* отношений в стране.

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#выборы
#страны
#лгбт
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В Белоруссии завершили изготовление баз для комплексов «Орешник»
Вольфович: Белоруссия подготовила места для размещения комплексов «Орешник»
19 марта 2025, 01:25

Фото: iStock/Vitalii Petrushenko

Белоруссия завершает производство шасси для ракетного комплекса «Орешник» и подготовила инфраструктуру для его размещения на своей территории. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович в эфире телеканала «Беларусь 1», передает РИА Новости.
Комплекс разработан в рамках сотрудничества Союзного государства: Беларусь производит мобильные платформы, а Россия — гиперзвуковые ракеты. По словам Вольфовича, необходимые машины будут переданы российской стороне для оснащения боевыми модулями.

«Хотя он и мобильный, но предусмотрены места. Мы сохранили со времен Советского Союза», — добавил Вольфович относительно размещения комплекса.
Вольфович подтвердил, что поручения президентов Беларуси и России по развёртыванию комплекса будут выполнены до конца года.

Напомним, Александр Лукашенко в конце 2024 года предложил разместить новейшее российское оружие, включая «Орешник», на территории республики. Владимир Путин поддержал идею, обозначив сроки ее реализации на вторую половину текущего года.

Ранее сообщалось, что американский журналист Такер Карлсон назвал идиотами тех, кто считает РФ бензоколонкой с ядерным оружием.

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